Bufera su Alex Belli e Delia Duran, pubblico inferocito: “Un po’ di dignità!”

La coppia resa celebre dopo il Grande Fratello Vip 6 è al centro delle polemiche per un’azione resa pubblica che ha destato scalpore

La loro presenza ha già fatto scalpore all’interno del Grande Fratello Vip 6, soprattutto per il triangolo amoroso davanti alle telecamere con Soleil Sorge. Ma anche fuori dalla nota casa del reality Alex Belli e Delia Duran fanno parlare di sé in maniera polemica.

La splendida coppia, dopo la burrasca del GF Vip 6, è tornata alle origini. I due si dichiarano ‘aperti’ ad altre conoscenze, ma si fanno immortalare sempre in grande sintonia e affetto. Pare dunque che Alex e Delia siano una coppia modello.

Meno stimabile però è ciò che hanno fatto di recente. Un’azione pubblicata e testimoniata sui social, che ha messo in cattiva luce sia Alex che Delia. I due modelli ed influencer hanno utilizzato la propria cagnolina come ‘cavia’ per alcune sperimentazioni cromatiche.

Coloranti sulla cagnolina Bella: polemiche sulla coppia Alex e Delia

Lo scandalo è nato da una serie di video pubblicati da Delian Duran su Instagram. La donna di origini sudamericane ha portato la cagnolina Bella, amatissima dalla coppia, in una particolare toletta di Milano, una sorta di salone di bellezza e di lusso per cani.

Lo scalpore si evince dall’idea di Alex Belli e Delia Duran di far colorare alcune parti del corpo e del pelo della loro cagnolina. Le orecchie e le zampine sono state dipinte di rosa confetto, così da renderla più colorata rispetto al bianco naturale della sua peluria.

Non è la prima volta che Alex e Delia utilizzano la piccola Bella per dei cambi di look discutibili. In passato la cagnolina è stata dipinta con varie colorazioni, in versione multicolor non troppo apprezzata dai fan.

“Il cane non è un giocattolo….un po’ di dignità…ma ormai….” – ha scritto qualche utente sui social protestando per l’atteggiamento dei due noti ex gieffini. Alex e Delia sono sotto accusa, anche se la donna ha voluto correre ai ripari parlando di strumenti naturali nelle colorazioni: “Volevo soltanto sottolineare che il colore che abbiamo messo alla Bella nelle orecchiette e nella coda, sono prodotti biologici. Ingredienti naturali. Perciò non sono dannosi per loro. Giusto per onore della cronaca”.