Anticipazioni Un Posto al Sole, Raffaele è in pericolo: Jimmy nel panico

Fan di Un posto al Sole col fiato sospeso per le anticipazioni della prossima settimana che vedono protagonista Raffaele

Nelle prossime puntate della soap opera partenopea i telespettatori resteranno col fiato sospeso per quanto sta vivendo Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini. Non sarà l’unico però a tenere viva la trama della prossima settimana.

Quello che sta accadendo a Raffaele è terribile. Come sempre, Un Posto al Sole ci tiene alla sensibilizzazione di temi di attualità ed ancora una volta la delinquenza e la camorra tornano ad essere il perno delle trame delle prossime settimane. Come i telespettatori sanno, infatti, il portiere di Palazzo Palladini ha ricevuto minacce dal clan del boss che suo genero Eugenio Nicotera ha fatto arrestare, in quanto magistrato.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Giordano si troverà ad essere minacciato e preoccupato, ma non ha alcuna intenzione di trascinare con sé anche la sua famiglia e decide di tenersi tutto dentro. Viola e Ornella non ci mettono molto ad intuire che qualcosa non va, Raffaele è spesso in un altro mondo e non la racconta giusta. Cosa sta vivendo il portiere? Oltre alla preoccupazione per le minacce, c’è anche quella di tutelare chi gli sta attorno rischiando di fare quotidianamente un passo falso.

Ed ecco che arriva quando Raffaele decide di parlare con Elvira ed aprirsi, ma il suo consiglio potrebbe costargli caro.

Anticipazioni Un Posto al Sole, ancora pene d’amore per Jimmy

A Palazzo Palladini farà il suo grande ritorno Cristina che, una volta scoperto che non sarà più la piccola di casa, reagirà molto male sia nei confronti di Lara che in quelli di Jimmy, povero martire innamorato. Il figlio di Niko Poggi pensa di essere la causa del male di Cristina, non sapendo cosa realmente la turba. Indeciso se seguire i consigli di Micaela o Serena, il piccolo di casa Poggi cercherà ingenuamente di stare accanto alla figlia di Roberto Ferri.

Prosegue il teatrino tra Bruno e Cerruti, con quest’ultimo che decide di dare un’altra chance al suo amato, ma Mariella non è affatto contenta della sua scelta.