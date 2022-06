Amici, ex vincitore si mostra nudo: Instagram lo censura perché “viola le linee guida della community”

Un ex vincitore di Amici ha deciso di posare nudo sul proprio profilo Instagram. Il social però l’ha censurato: viola le linee guida di Meta.

Polemica sui social da parte di un ex vincitore di Amici, che ha deciso di pubblicare dei suoi scatti senza veli. Le linee guida di Instagram però l’hanno punito, eliminando il post. Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

Qualche mese fa Mahmood e Blanco hanno posato nudi per Vanity Fair dopo la stupenda vittoria al Festival di Sanremo. Ha provato a seguire le stesse orme delle due popstar anche Andreas Muller. Infatti l’ex vincitore di Amici ha deciso di postare delle foto senza veli sul proprio profilo Instagram. Dalle foto si vedevano diverse parti del corpo, per degli scatti che in qualche modo possono essere considerati artistici.

Il problema è sorto quando il social di condivisione foto ha deciso di censurare la sua foto perché ha accusato l’ex allievo di Amici di aver violato le linee guida della community in merito agli atti sessuali. In un prirmo momento Andreas ha deciso di postare quanto gli è successo come post. Poi ha deciso di lamentarsi facendo riferimento proprio agli scatti di Mahmood e Blanco, scrivendo: “Adesso spiegatemi la differenza con la mia” – ha poi continuato – “Anche rimossa dalle Storie! Ma quella prima di Blanco e Mahmood no. Ma ragaaaa!“. Andiamo quindi a vedere le lamentele di Muller sui social.

Amici, Andreas Muller censurato su Instagram: scoppia la polemica

Adesso Andreas Muller è pronto a fare di tutto per mostrare i suoi nudi artistici sul proprio profilo Instagram. Infatti se si viola più volte la stessa linee guida il social potrebbe anche eliminare il seguitissimo profilo del ballerino vincitore di Amici. Intanto lo stesso Andreas ha deciso di rilasciare alcune sue dichiarazioni fatte nelle scorse settimane. Ad oggi sembra stare meglio, anche se il ballerino si era lasciato andare a un lungo sfogo per quanto riguarda l’andamento della sua vita in quel momento.

Sui social Andreas ha quindi dichiarato: “Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dirti di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani” – Muller ha poi concluso – “La vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si fa è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa ma so per certo che c’è una ripresa che mi aspetta. Ma ancora ho bisogno di stare qui giù“. Vedremo quindi se Andreas riuscirà a superare questo momento difficile.