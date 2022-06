Amici 22, indiscrezione bomba: c’è la decisione definitiva su Raimondo Todaro

Continuano a rincorrersi voci su Amici 22, in fase di preparazione durante questa stagione estiva: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Raimondo Todaro è al centro di tutti i rumors riguardanti Amici 22. Il giudice ha fatto discutere nel corso dell’ultima stagione a causa dei continui battibecchi con Alessandra Celentano: andiamo a vedere la decisione della produzione su di lui.

Negli ultimi mesi l’insegnante più chiacchierato di Amici è stato senza ombra di dubbio Raimondo Todaro. Infatti ancora oggi è in ballo la sua conferma o il suo addio alla trasmissione. Ancor prima che si concludesse la 21esima edizione, infatti, sono spuntate fuori alcune indiscrezioni secondo le quali Todaro non sarebbe stato confermato. Infatti la mancata conferma avrebbe trovato giustificazione negli scontri con Alessandra Celentano. Nonostante ciò questa non sembrava una motivazione convincente.

Da anni e anni ormai le liti tra professori sono all’ordine del giorno, in molti quindi si sono chiesti perché mandare via proprio un professore che non si è mai tirato indietro negli scontri. Nella giornata odierna, inoltre, sarebbero spuntate delle indiscrezioni che vedrebbero Raimondo Todaro confermato anche per Amici 22. A svelare la notizia ci ha pensato il settimanale Vero. Nella notizia in questione si legge che l’insegnante sarebbe già stato confermato per la prossima stagione come insegnante del talent show. Dietro la conferma ci sarebbe l’ottimo rapporto con Lorella Cuccarini, con cui ha composto una grande squadra.

Amici 22, Raimondo Todaro verso la conferma: l’indiscrezione

Quindi Raimondo Todaro sarebbe stato confermato proprio grazie al suo rapporto con Lorella Cuccarini. I CuccaTodo hanno avuto un notevole successo. Infatti il pubblico li ha acclamati nel corso dell’ultima stagione. Ma qualcosa non torna. E questo conferma il fatto che le indiscrezioni vanno sempre prese con le pinze fino a quando non ci sono conferme ufficiali. Infatti ad abbandonare il talent, a sorpresa, dovrebbe essere proprio la Cuccarini.

Se Lorella non potrà esserci per altri impegni di lavoro, sempre secondo voci di corridoio, allora in molti si chiedono come mai Todaro è stato confermato ad Amici. Un dubbio lecito, ma che potrebbe essere spiegato da impegni imprevisti proprio come nuove opportunità di lavoro per la Cuccarini. L’estate è lunga e l’inizio della prossima edizione è ancora lontano, vedremo quindi quali saranno le anticipazioni e i rumors delle prossime settimane.