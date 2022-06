WhatsApp, cambia per sempre il modo di inviare i messaggi: novità assurda

Spunta su WhatsApp un nuovo modo per inviare i messaggi. Gli sviluppatori hanno ideato una nuova funzione rivoluzionaria: cosa sta succedendo.

Non si fermano mai i lavori per gli sviluppatori di WhatsApp, che hanno ideato una nuova funzione che risulta a dir poco rivoluzionaria. Infatti con questa aggiunta cambia per sempre il modo di inviare i messaggi: scopriamo cosa succede.

E’ un anno ricco di novità per WhatsApp, che adesso è pronto a rivoluzionare il modo di inviare i messaggi. Infatti a tutti è capitato almeno una volta di inviare un messaggio scritto male, forse per la troppa fretta. Sono quindi tantissimi gli utenti che hanno chiesto la possibilità di modificare il testo una volta inviato ad un altro contatto. La richiesta è stata ben presto accontentata dal team del colosso di Meta. Scopriamo quindi in cosa consiste la nuova feature sull’applicazione.

La novità sarà davvero semplice da utilizzare. Infatti dopo aver inviato un messaggio in chat per modificarlo bisognerà effettuare un tap prolungato su di esso e premere “Modifica” tra le opzioni disponibili, come mostrato già sulla Beta per iPhone. Una volta svolti questi passaggi sarà possibile modificare il testo del messaggio inviato. Sarà necessario, infine, un tap per visualizzare il messaggio corretto in chat. Inoltre il contatto con cui state parlando non sarà in grado di vedere lo storico delle modifiche. Al momento questo tool sembra ancora in fase di lavorazione ed ancora non è disponibile al pubblico. Quindi restate in attesa per capire quando questa funzione sarà pubblica.

WhatsApp, adesso è possibile condividere file da oltre 2GB: l’ultima novità

Nelle settimane precedenti WhatsApp ha dato l’annuncio dell’arrivo delle reaction ai messaggi all’interno della chat di gruppo. Queste infatti introducono un metodo alternativo per interagire con i propri amici. L’aggiornamento però non sembrerebbe limitarsi solamente a questa funzione, ma è più corposo ed introduce tante novità. Una di queste era stata annunciata già nelle settimane scorse, ma non erano in pochi coloro che temevano che l’update potesse arrivare quest’anno.

Stiamo parlando della possibilità di condividere file di dimensioni fino a 2 gigabyte, un bel salto di qualità rispetto al limite precedente che era fissato a 100 megabyte. Ad annunciare la modifica ci aveva pensato La modifica era stata annunciata da Meta lo scorso mese, in una nota in cui aveva spiegato che sarebbe arrivata “presto”. Inoltre ben presto il servizio di messaggistica raddoppierà anche le dimensioni delle chat di gruppo.