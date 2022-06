Uomini e Donne, l’ex di Ida Platano contro Armando Incarnato: “Mi ha tirato la sedia dietro” – VIDEO

L’ex di Ida Platano ha rivelato un incredibile retroscena che vede coinvolto Armando Incarnato. Alla luce degli ultimi gossip, è possibile che l’antipatia fra i due sia nata dalla rivalità per la dama siciliana?

All’interno della trasmissione Uomini e Donne, non nascono solo nuovi amori. Non di rado, nascono anche delle amicizie davvero durature. È questo il caso ad esempio di Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti, che involontariamente in alcune foto insieme avevano anche anticipato la scelta finale che avrebbero fatto in trasmissione.

Anche Matteo Messina ha stretto una forte amicizia con Isabella Ricci nel corso della permanenza a Uomini e Donne. Durante la diretta con il canale Instagram Opinionista Social, ha rivelato alcuni dettagli del matrimonio di una delle dame più amate degli ultimi anni. Lui ed Elisabetta, infatti, erano fra i pochi invitati di Uomini e Donne alla cerimonia.

L’ex cavaliere: “I rapporti tossici non ti fanno vivere”

Matteo Messina ha spiegato che sia Isabella che il compagno, Fabio Mantovani, erano davvero molto emozionati. Tutto era stato progettato nei minimi dettagli: un pullman ha trasportato gli ospiti dal luogo della cerimonia di matrimonio a quello del banchetto. Si tratta di luoghi meravigliosi, e Matteo si è fermato anche a trascorrere la notte.

Matteo Messina ha rivelato anche che, mentre frequentava Ida Platano, lei non aveva mai nominato neanche una volta Riccardo Guarnieri. Vedendo le ultime puntate di Uomini e Donne, però, è rimasto molto colpito dal vedere la dama siciliana così coinvolta dal suo ex. Allo stesso tempo, ha concluso che lei prova ancora dei sentimenti, ma non è ricambiata.

Uomini e Donne, il retroscena dell’ex di Ida Platano con Armando Incarnato: cosa è successo per davvero?

L’ex di Ida Platano, Matteo Messina, ha spiegato che l’eventuale ritorno a Uomini e Donne come tronista a settembre dipenderà dalla redazione: per ora non ha ricevuto nessun invito. L’ultima volta che ha sentito la parrucchiera bresciana è stato per il suo compleanno. L’ex cavaliere del Trono Over ha anche rivelato un incredibile retroscena di Uomini e Donne.

Matteo Messina è anche tornato a parlare di Armando Incarnato, suo nemico giurato all’interno della trasmissione. Entrambi, ad esempio, si sono accusati di avere delle relazioni al di fuori della trasmissione. L’agente immobiliare ha ricordato che una volta gli ha fatto venire “il sangue alla testa“, quando gli ha tirato la sedia dietro.

Ecco la registrazione della diretta Instagram dell’ex di Ida Platano che racconta il retroscena su Armando Incarnato: