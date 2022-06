Uomini e Donne, Luca e Soraia già in crisi: è successo dopo il programma

Le ultime sulle coppie appena formatesi all’interno di Uomini e Donne, programma che ha chiuso i battenti in questa stagione l’altro ieri

Le coppie si sono formate. Il Trono classico di Uomini e Donne 2021-2022 ha dato i responsi definitivi al termine di questa stagione, che ha chiuso ufficialmente i battenti televisivi il 1 giugno scorso.

In attesa di nuovi legami ed intrecci previsti per il ritorno in onda a settembre, si continua a parlare delle coppie appena nate. Sentimenti forti, veri e decisi quelli che hanno portato tronisti e corteggiatori (o corteggiatrici) ad intraprendere una nuova relazione.

Come ciò che è accaduto a Luca Salatino e Soraia Allam. I due si sono subito piaciuti e dopo i tentennamenti del tronista romano è arrivata la decisione che ha fatto tutti felici: Luca ha scelto Soraia e hanno subito intrapreso una relazione. Ma non senza alcune difficoltà evidenti.

La distanza metterà in difficoltà l’amore tra Luca e Soraia?

Luca e Soraia sono una coppia all’apparenza perfetta. Lui, ragazzo romano schietto e sincero ma dai forti sentimenti. Lei, impiegata di Como con chiari origini arabe, dallo sguardo e dagli atteggiamenti dolci ma convinti.

Al magazine di Uomini e Donne, Soraia ha spiegato cosa ha provato subito dopo la scelta definitiva di Luca: “Siamo rimasti a parlare per circa 4 ore di noi sulle sdraio nel giardino della produzione. Luca si è rivelato una persona premurosa, serena e intima, anche diverso da come si esprimeva durante la trasmissione”.

Un idillio destinato a durare? Forse sì, ma occhio alle insidie. Come la distanza tra i due giovani neo amanti. Luca infatti continua a vivere nella sua Roma, mentre Soraia per il momento non ha intenzione di spostarsi da Como, dove lavora e segue un master di marketing.

L’estate e le prossime vacanze aiuteranno la coppia ad avvicinarsi ancora di più. I due hanno in programma ovviamente di passarla assieme, magari incontrandosi su qualche spiaggia con gli amici Matteo Ranieri e Valeria Cardone, anche loro coppia formatasi grazie al trono di Uomini e Donne. Ma successivamente Luca e Soraia dovranno trovare una soluzione, per non rischiare di vivere una storia a distanza tra mille difficoltà.