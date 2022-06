Tale e Quale Show, Carlo Conti esclude un grande nome: fan senza parole

Carlo Conti esclude un grande nome da Tale e Quale Show? Proprio nel giorno in cui vengono ufficializzati i primi concorrenti e la giuria della trasmissione, trapela una clamorosa indiscrezione riguardo una cantante che sarebbe stata scartata.

La terza edizione di Tale e Quale Show inizierà il prossimo settembre. Numerose indiscrezioni riportano che il termine delle candidature per partecipare al programma sarà il prossimo 4 giugno. L’attrice Laura Chiatti ha fatto un appello pubblico a Carlo Conti, spiegando di non voler fare il giudice e di voler provare a mettersi in gioco nel programma.

Anche Alex Belli avrebbe inoltrato la sua candidatura, ma secondo www.gossipetv.com sarebbe ancora in fase di valutazione. Il 3 giugno Tale e Quale Show ha iniziato ad ufficializzare alcuni nomi che saranno protagonisti della prossima stagione. I giudici sono stati riconfermati: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio torneranno a sedere dietro il bancone. La presenza di quest’ultimo promette sicuro divertimento.

Lulù, Jessica e Clarissa tornano in Tv: ecco come

Il primo concorrente della terza edizione di Tale e Quale Show sarà il trio delle sorelle Hailé-Selassié. Jessica, Lulù e Clarissa non hanno mai nascosto la loro passione per il canto, annunciando grandi progetti in arrivo a breve. I loro ammiratori si aspettavano un album in arrivo, ed invece per il momento c’è la partecipazione alla trasmissione canora.

Secondo le prime indiscrezioni del programma, una decisione di Carlo Conti esclude una grande protagonista della televisione e della musica italiana da Tale e Quale Show. Si tratta di un’incredibile notizia, proprio perchè solo qualche giorno fa la diretta interessata aveva fatto capire di essere nelle ultime fasi della trattativa.

Perchè Carlo Conti esclude il grande nome di Tale e Quale Show?

Nel corso di un’intervista a Radio Radio, Katia Ricciarelli aveva spiegato che stava seriamente pensando di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. La soprano aveva anche aggiunto che tutto sarebbe dipeso da quali canzoni le avrebbero proposto. Se i brani fossero stati adatti a lei, avrebbe partecipato volentieri.

Cosa potrebbe essere successo per avere questa improvvisa retromarcia all’ultimo minuto? Katia Ricciarelli non ha mai fatto mistero di non volersi ritirare: al contrario, è nelle sue intenzioni portare avanti la scuola di canto ed allo stesso tempo continuare anche a lavorare sia come cantante che in televisione.

Ecco l’annuncio che conferma i giurati della scorsa edizione di Tale e Quale Show: