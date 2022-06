Tale e Quale Show 2022, l’attrice più amata del momento è pronta: c’è il primo concorrente

Presto partirà una nuova stagione di Tale e Quale Show con un’attrice famosa che ha deciso di candidarsi al ruolo

C’è grande attesa per la prossima edizione dello show condotto da Carlo Conti che, come di consueto, vede in gara diversi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Arrivano intanto le prime candidature per il posto.

Carlo Conti si conferma alla conduzione di Tale e Quale Show che, anno dopo anno, regala grandi soddisfazioni alla Rai. Il programma è veramente molto amato dal pubblico italiano per la varietà di esibizioni, vestiti di scena e personaggi in gioco. Vincere non è semplice, partecipare ancor meno visto e considerato il giudizio spietato da parte dei giudici, eppure entrare a far parte del programma è sempre un grande onore per chi vi partecipa.

Intanto che si vocifera dei possibili partecipanti della prossima edizione, c’è anche una data approssimativa su quando potrebbe andare in onda lo show di Carlo Conti, cioè a partire dal prossimo autunno oppure, in casi eccezionali, slitterebbe nella programmazione invernale di Rai Uno.

Tale e Quale Show 2022, Laura Chiatti si candida: Carlo Conti accetterà?

Nelle ore passate è trapelata la notizia di Carlo Conti che vorrebbe pescare dal Grande Fratello VIP, in lizza, infatti, ci sono nomi quali Alex Belli, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, le Principesse Selassié e Guenda Goria. Tutti nomi interessanti e simpatici da vedere, in particolare l’attore di Cento Vetrine che porterebbe altro show in TV. Non sarebbe la prima volta che Rai Uno andrebbe a pescare in casa Canale 5, visto e considerato che negli scorsi anni allo show sono passati anche Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

A mandare la sua candidatura spontanea, invece, ci pensa l’attrice Laura Chiatti che non ha nascosto il piacere di partecipare. Alla rivista Diva e Donna, infatti, ha ammesso: “Mi piacerebbe mettermi in gioco, vorrei cantare, gareggiare, non fare la giudice! Tale e Quale mi piacerebbe: Carlo, pensaci!”.

A proposito di giudici, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello sono già stati confermati per la prossima edizione.