Raffella Carrà, il retroscena inedito: “Mi aveva chiesto che fosse sensuale”

È emerso un retroscena inedito riguardo Raffaella Carrà. Il volto più amato della televisione italiana aveva fatto una richiesta davvero molto particolare ad uno dei suoi autori, che l’ha ricordata con delle parole dolcissime.

Anche Cristiano Malgioglio, mentre scherzava negli studi di Oggi è un altro giorno, ha confessato che anche a lui sarebbe piaciuto partecipare come cantante al Giubileo di Platino. Alla regina Elisabetta II avrebbe dedicato volentieri la celebre God save the Queen, ma anche una canzone del noto cantante italiano Modugno.

Romina Power e Cristiano Malgioglio: i ricordi sulla “pittura acrobatica” ed il lavoro insieme

Cristiano Malgioglio è diventato ancora più popolare in questi ultimi anni grazie alla sua presenza in Tv al GF Vip ed a Tale e Quale Show. Ha confermato di essere molto contento e riconoscente nei confronti di Carlo Conti di poter rivestire per un’altra stagione il ruolo di giurato insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Malgioglio, però, è soprattutto un grande autore di tanti capolavori della musica italiana ed internazionale. Ha ricordato insieme a Romina Power i bei momenti trascorsi insieme, anche nella pittura. Ha inoltre spiegato che l’artista che l’ha lasciato più libero è stato il brasiliano Roberto Carlos. A Iglesias, invece, rifiutò di tradurre in italiano le sue canzoni.

Raffaella Carrà, il retroscena inedito: “Vorrei essere come lei”

Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare anche la sua collaborazione con Mina, e la volontà di Liza Minnelli di voler cantare insieme a lei: il progetto naufragò per motivi sconosciuti. Malgioglio, però, ha nel cuore soprattutto Raffaella Carrà: “Aveva il fascino, il talento, la bellezza, la ricchezza. Non ha nessuna erede nel mondo dello spettacolo“.

Cristiano Malgioglio ha anche rivelato un retroscena inedito riguardo uno dei volti più amati di sempre della Tv italiana: “Raffaella Carrà mi aveva chiesto un pezzo di grande sensualità, come le canzoni che scrivevo per Mina. Per me lei non era una donna, era una magia. Mi sarebbe tanto piaciuto poter essere come lei“.

