Netflix, l’ultima novità sui prezzi è un durissimo colpo: clienti delusi. In arrivo nuovi piani che non faranno tutti contenti

La piattaforma di streaming più famosa al mondo ha deciso di rivedere (verso l’alto) le proprie tariffe a livello internazionale e la cosa non è andata giù. Quanto costerà ora sottoscrivere un abbonamento?

Il contesto internazionale di aumento dei prezzi sta coinvolgendo ogni brand. Dopo il biennio pandemico e lo scoppio della guerra in Ucraina si è assistito ad un’impennata dell’inflazione a livello globale (mondo occidentale e non). Anche Netflix non sta facendo eccezione e la sua nuova politica dei costi di abbonamento ha letteralmente fatto esplodere una polemica di vasta proporzione. Questo perché i dati riscontrati dal colosso americano sono stati tutt’altro che positivi nel primo trimestre del 2022. Facendo riferimento solo al contesto italiano, ad esempio, Netflix ha avuto per la prima volta una contrazione di abbonati.

La piattaforma online ha segnato una decrescita di 200mila abbonati a livello globale e solo in parte la cosa si può spiegare con l’addio allo streaming in Russia. In Europa l’aumento dei prezzi di abbonamento ha spinto molti utenti a migrare verso altre realtà. Non è un mistero infatti come la concorrenza nel settore sia aumentata a dismisura con l’arrivo di Disney, Amazon, Apple…

Netflix, arrivano rincari sui vari pacchetti: quanto costa ora l’abbonamento

Ma andiamo a vedere nello specifico quali sono i nuovi prezzi dei pacchetti offerti da Netflix. Il primo cambiamento è quello che riguarda il ticket Premium. Gli abbonati che hanno questa tipologia di pacchetto si troveranno a pagare 18,99 euro con un rincaro di 2 euro rispetto ai listini di fine 2021. Tutti gli utenti riceveranno tra i servizi sempre la visione contemporanea sino a 4 dispositivi e la possibilità di guardare tutti i contenuti con la tecnologia del 4K UHD.

Altro cambiamento riguarda il così detto ticket Standard. Il prezzo aggiornato di questa modalità di visione è pari a 12,99 euro, con un rincaro netto di un euro rispetto al precedente costo di 11,99 euro (2021). Per quanto riguarda i servizi fornite sono sempre la visione di tutti i contenuti su un massimo di due dispositivi mobili e inoltre il Full HD.