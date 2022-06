Ilary Blasi deve fermarsi! Stop improvviso per la conduttrice: fan contrariati

Un nuovo stop improvviso ha colpito Ilary Blasi, con la conduttrice costretta a fermarsi nuovamente. Andiamo a vedere cos’è successo alla showgirl.

Si ferma nuovamente Ilary Blasi, con la conduttrice che è stata colpita da uno stop improvviso. Infatti l’Isola dei Famosi ha dovuto subire un nuovo cambio di palinsesto, l’ennesimo delle ultime settimane: cos’è successo.

Non c’è pace per Ilary Blasi che ha visto ancora una volta la sua Isola dei Famosi vittima di un cambio di palinsesto. Questa è l’ennesima riprogrammazione per il reality show dedicato ai naufraghi. Infatti in questo caso, si tratta probabilmente di esigenze dovute ad una concorrenza fin troppo spietata. Nonostante questo stop inaspettato, Ilary Blasi non sembra molto preoccupata e se l’è spassata in piscina.

Nel corso di questa stagione abbiamo visto l’Isola dei Famosi ha vissuto moltissimi cambiamenti in fatto di programmazione. All’inizio Mediaset aveva previsto due appuntamenti fissi al lunedì ed al giovedì. Nonostante ciò il Biscione successivamente ha deciso di spostare la trasmissione al venerdì. Una soluzione che ha riscontrato diversi lati positivi, dal momento che Mediaset si è così aggiudicata un grande successo contro la concorrenza. Andiamo a vedere però perché c’è stato un passo indietro rispetto a questo venerdì.

Ilary Blasi, cancellato l’appuntamento di stasera con l’Isola dei Famosi: cos’è successo

Mediaset, riguardo all’appuntamento di stasera con l’Isola dei Famosi, ha deciso di fare un passo indietro. Infatti Venerdì 3 giugno si terrà un evento speciale che, con tutta probabilità, avrà la meglio su qualsiasi altro show televisivo. Stiamo parlando di Dallarenalucio ossia un concerto condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia per omaggiare il compianto Lucio Dalla. A 10 anni dalla scomparsa del cantautore bolognese si è organizzato un gran concerto all’Arena di Verona che verrà trasmesso su Rai 1.

D’altra parte, il reality show si avvicina pian piano alla fine. Nonostante il prolungamento dettato dall’aumento degli ascolti, il prossimo 27 giugno scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Visto che mancano ancora alcune settimane alla finalissima, è possibile che Mediaset abbia deciso di “rallentare” la messa in onda. Le dinamiche in Honduras risultano comunque molto avvincenti e sono riuscite a ritagliarsi una grande fetta di telespettatori. Il pubblico del Biscione, però, adesso dovrà aspettare fino a lunedì per una nuova puntata.