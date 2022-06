Fulmine a ciel sereno per uno dei protagonisti di Sanremo: è ufficiale la rottura – FOTO

Questa proprio non ci voleva, eppure uno dei volti del Festival di Sanremo ha ormai il cuore spezzato: è finita con la sua metà

Una coppia che ha fatto sognare in tanti, un amore che nessuno poteva aspettarsi, eppure per tanto tempo hanno regalato tanto romanticismo al loro pubblico: adesso è finita tra di loro ed i fan non possono crederci.

Un amore naufragato che fa male, ma evidentemente i due non stavano più bene insieme: Benjamin Mascolo (di Benji & Fede) e Bella Thorne si sono lasciati. I loro fan sono atterriti dall’annuncio pubblicato dal cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo su Instagram: una lettera strappalacrime che ha ricevuto migliaia di commenti.

Quando annunciarono il loro fidanzamento, a molti sembrava strano poter vedere la star Disney ed il piccolo Benji insieme, eppure il loro amore è durato un bel po’, fino ad arrivare poi al declino e conseguente rottura della coppia. Le lacrime dei diretti interessati non saranno state poche, ma ancor meno quelle dei follower della coppia che li hanno seguiti dall’inizio della loro storia.

Benji e Bella Thorne non stanno più insieme: lo stupore del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)

Benjamin Mascolo ha pubblicato su Instagram una lettera in cui ha annunciato la fine della storia con Bella Thorne: “I nostri piani non sempre vanno come vogliamo. Dio solo sa quanti cuori ho spezzato e quanto ho fatto soffrire le persone a causa del mio ego. Mi prendo tutte le responsabilità e ora sono pronto per un nuovo capitolo della mi vita”. Dalle sue parole sembrerebbe che l’attrice statunitense abbia il cuore a pezzi per atteggiamenti sbagliati da parte del cantante.

Per chiudere con la lettera, Benji annuncia: “Innamorarsi è la cosa più bella che possa accadere nella vita, ma le relazioni nascono e muoiono, proprio come il ciclo della vita. Auguro il meglio a questa persona e ci sarò per sempre per lei”. Per i fan è un vero fulmine a ciel sereno, ma deve esserlo ancor più per l’ormai ex coppia.