Eleonora Daniele, lacrime in diretta TV e un messaggio che stupisce tutti: “Ce la devi fare”. La conduttrice ha chiuso i battenti e può tirare il fiato

In genere quando arriva il primo venerdì di giugno è un po’ come l’ultimo giorno di scuola. Molti programmi che ci tengono compagnia tutti i giorni vanno in vacanza: Uomini e Donne, i Fatti Vostri ma anche Storie Italiane.

Il programma di approfondimento mattutino di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele ha vissuto una lunga stagione e tornerà regolarmente a settembre con le nuove puntate. E i risultati hanno dato ragione all’ex gieffina, che nel frattempo è diventata una conduttrice affermata e apprezzata. La concorrenza con Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, è stata onesta e appassionante e anche se i risultati hanno premiato Mediaset, non ci sono dubbi.

A metà settembre quando Storie Italiane riprenderà con il suo nuovo ciclo lo farà ancora con la Daniele al timone. Il suo modo di fare pacato ma attento, sempre sul pezzo, piace al pubblico. Così come piace l’empatia con la quale vive molti dei casi di cui parla, arrivando a commuoversi in alcuni casi fino alle lacrime.

Eleonora Daniele addio, lacrime e commozione: il messaggio non è sfuggito ai fan

Come è successo anche alla fine della puntata di oggi, quella del congedo. Perché Eleonora Daniele è partita con una serie ringraziamenti a tutto lo staff. “Permettetemi di ringraziare tutti quanti, di dirvi semplicemente grazie. Ala squadra, agli inviati, ai filmaker, tutti i ragazzi e le nostre ragazze, un grazie speciale a tutti dalle luci alla regia”, ha detto.

Ma poi ha fatto una postilla: “Voglio mandare un abbraccio sincero al nostro Alessandro, ce la devi fare. Siamo con te Ale, forza”, ha detto non riuscendo a trattenere il pianto. Nessuno sa bene a chi si riferisca, anche se il portale Today ipotizza che possa essere un componente del suo staff alle prese con un problema di salute da affrontare.

Resteremo con il mistero, ma non ce n’è nessuno sul futuro di Eleonora Daniele. In attesa chela Rai presenti i palinsesti per la prossima stagione, il suo posto è blindatissimo e quindi si ripartirà anche con lei.