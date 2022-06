Duro colpo per Elettra Lamborghini: futuro in TV a rischio?

Elettra Lamborghini si è svegliata stamattina con una notizia decisamente poco positiva: i dati ed i numeri sono inconfutabili

Elettra Lamborghini è un personaggio pubblico che fa spesso discutere. Ha molti fan ed ammiratori, che apprezzano la sua schiettezza ed ironia, oltre alla notevole bellezza estetica. Ma altrettanti la considerano una delle regine del ‘trash‘, un esempio non proprio idilliaco della comunicazione televisiva.

La Lamborghini vanta comunque un grande seguito, in particolare sui social dove è sempre sé stessa. Una brava ragazza dall’aspetto di una provocatrice vera e propria. Ma in televisione i successi non arrivano, come indicano i dati auditel.

L’ex protagonista di Super Shore e The Voice of Italy ha subito un duro colpo per la propria carriera. Colpa degli ascolti tutt’altro che buoni dell’ultima trasmissione in cui è protagonista. Lo show comico Only Fun, condotto accanto ai PanPers.

Il programma, che va in onda di giovedì in prima serata su LaNove, ha ottenuto ascolti bassissimi nella giornata di ieri, 2 giugno 2022. Ovvero 411.000 spettatori, pari al 2.7% di share serale.

Non solo Lamborghini: flop anche per la Clerici e la Panicucci

Vero che lo show Only Fun va in onda su una rete non proprio di primissimo richiamo come LaNove, ma per la Lamborghini ed i suoi colleghi il rischio è quello di un flop clamoroso, visto che le percentuali di share televisivo continuano ad essere sotto la media prevista.

Ieri, 2 giugno, anche due altre stelle del panorama televisivo italiano hanno ottenuto numeri insufficienti, vista anche la Festa della Repubblica che ha presumibilmente dimezzato l’utenza in diretta.

Si tratta di Federica Panicucci, che con Mattino Cinque News Speciale ieri ha registrato solo 1.044.000 telespettatori con il 12.2% di share. Il morning show di Canale 5 è stato ampiamente battuto dai rivali di Uno Mattina e della diretta della parata militare per la festa della Repubblica a Roma.

Giovedì grigio anche per Antonella Clerici. La nota ed esperta conduttrice non ha ottenuto buoni riscontri ieri in tarda mattinata con il suo contenitore culinario E’ Sempre Mezzogiorno. I numeri non sono così negativi, visto che ha ottenuto 1.986.000 spettatori con il 18.8%, ma sicuramente più bassi rispetto alle medie settimanali che la Clerici riesce ad ottenere.