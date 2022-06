Il dramma della star di Ballando con le stelle: “Il tumore mi ha messa ko”

Il personaggio storico del programma tv Ballando con le Stelle si è raccontato, soprattutto riguardo la sua battaglia con il cancro

Tra i personaggi più amati ed apprezzati dal pubblico di Ballando con le Stelle non vi sono soltanto le miriadi di partecipanti. Ovvero i vip chiamati da Milly Carlucci per gareggiare a suon di valzer, tango o altri tipi di ballo.

Tra i più apprezzati volti del programma Rai c’è anche un vero e proprio mito. Forse la persona più competente in fatto di danza che sia presente in giuria. Stiamo parlando di Carolyn Smith, ballerina e coreografa britannica che lavora in Italia da molti anni.

Una presenza fissa e molto apprezzata di Ballando con le Stelle. La Smith è infatti nella giuria dal 2007, voluta fortemente da Milly Carlucci per il suo fare severo ma allo stesso tempo bonario e molto comprensivo. Oltre che per la sua enorme competenza in materia.

Carolyn Smith, la battaglia contro il cancro al seno e le situazioni di tutti i giorni

Non solo per il suo parere competente ed esimio. Carolyn Smith è entrata nel cuore degli italiani e degli spettatori di Ballando anche per il dramma personale. La coreografa non ha mai nascosto di aver combattuto contro un tumore al seno.

Non a caso la Smith per anni si è presentata durante le dirette di Ballando con le Stelle con tanto di bandana o copricapo per nascondere i segni delle cure chemioterapiche. L’artista inglese è tornata a parlare del suo dramma a Nuovo Tv:

“il mio percorso oncologico contro il tumore mi ha portato via energie, mi ha messo k.o. a volte. ma ho anche pensato a nuovi progetti”

Non a caso a breve partirà un suo tour in giro per l’Italia, dedicato alla danza. Si chiamerà Sensual dance fit red carpet tour, progetto ideato da Carolyn Smith proprio durante la pausa da Ballando con le Stelle e organizzato già durante il suo calvario tumorale.

La Smith ha dimostrato una grande forza d’animo e coraggio. Ma lei stessa ha voluto sottolineare che il cancro non è l’unico pericolo nella vita di tutti i giorni. Ma si può soffrire allo stesso modo per altre questioni:

“tutti noi ogni giorno combattiamo con un ‘intruso’, come lo chiamo io. ma questo può essere una malattia, così come un amore che ti fa soffrire, o un lavoro che ti stressa”

Infine Carolyn Smith ha smentito categoricamente la sua presenza nella prossima edizione de Il Cantante Mascherato, show condotto dall’amica Milly Carlucci: “Diventerai claustrofobica a stare sotto quelle maschere!”