Barbara D’Urso via definitivamente da Mediaset? Un’indiscrezione bomba chiarisce tutto

Barbara d’Urso rischia di andare via definitivamente da Mediaset. A chiarire la situazione, in queste ore, ci ha pensato una clamorosa indiscrezione.

Il matrimonio tra Barbara D’Urso e Mediaset è sembrato in crisi nelle ultime settimane. Infatti in queste ore è circolata una clamorosa indiscrezione. Andiamo quindi a vedere la reale situazione tra le due parti.

In queste ore sono circolate diverse voci su Barbara d’Urso, da chi la voleva lontana dai programmi della Mediaset e chi invece ha scommesso sulla presentatrice pronta a restare. Infatti si sono rimpallate diverse voci ed in molti sono pronti a scoprire quale sarà la verità a riguardo. Ebbene la showgirl napoletana sembra proprio che prolungherà il suo matrimonio con il Biscione. Ovviamente la D’Urso non avrà lo stesso spazio a cui è stata abitutata negli anni scorsi, nonostante ciò conserverà diverse trasmissioni all’interno del contenitore Mediaset.

Stando alle prime conferme, la 65enne napoletana sarà al timone nuovamente di Pomeriggio Cinque. L’ufficialità da parte di Mediaset arriverà nelle prossime settimane. Come sempre la trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 17.30 circa. Una conferma insperata, visto che la trasmissione in termini di ascolti ha fatto sempre peggio della concorrenza rappresentata da La Vita in Diretta di Alberto Matano (Rai Uno). Dopo una partenza a rilento, la d’Urso è riuscita a passare dal 14 al 16% di ascolti. Andiamo quindi a vedere il futuro della conduttrice napoletana.

Barbara d’Urso resta in Mediaset: il suo futuro a Cologno Monzese

Mediaset al momento sembrerebbe voler confermare solamente la presenza di Barbara d’Urso al timone di Pomeriggio Cinque. Bisognerà anche vedere se un format come La Pupa e Il Secchione verrà riproposto. Infatti anche in questo caso gli ascolti non hanno sorriso alla conduttrice. Inoltre ai vertici del colosso della televisione non sarebbe piaciuto il tono con cui la showgirl ha impostato la trasmissione.

Quindi al momento ai nastri di partenza del palinsesto Mediaset 2022/2023, Barbarella dovrebbe presentarsi solamente al timone di Pomeriggio Cinque. Non è da escludere che, strada facendo, possa esserci qualche nuova sfida che le proporrà l’azienda di Cologno Monzese. Al momento il contratto della d’Urso scade a Dicembre 2022, ma appare quasi certo l’arrivo di un nuovo rinnovo.