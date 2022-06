Andreas Müller e Veronica Peparini, incredibile svolta: il gesto fa il giro del web

Andreas Müller e Veronica Peparini sono stati al centro dell’attenzione negli ultimi tempi perché ai fan non è sfuggito proprio nulla

Un amore nato in TV e portato a casa con gran successo, la differenza d’età non può a nulla di fronte a tutto quanto c’è tra di loro, eppure anche gli amori più belli, a volte, entrano in crisi: adesso cosa c’è tra i due ballerini?

Andreas Müller e Veronica Peparini si sono sempre mostrati una coppia molto affiatata, timida, ma con evidente amore e vena artistica tra di loro. Due grandi ballerini, lei insegnante, lui allievo che vince Amici dopo aver rimediato un terribile infortunio l’anno prima proprio al talent show.

Galeotta fu Maria De Filippi, ma questa volta senza Uomini e Donne, che anche al talent show è riuscita a creare una delle coppie più chiacchierate del programma. Nonostante tutto l’amore, negli ultimi tempi si è chiacchierata di una crisi tra di loro: basta guardare il loro profilo Instagram per capire che non appaiono pubblicamente insieme da un po’.

Entrambi, non molto tempo fa, con il talent show ancora in corsa, hanno contratto il Covid, seppure in periodi diversi, ma la convivenza sembrava essere roba da poco, soprattutto perché spesso e volentieri si mostravano insieme sui social molto affiatati. Poi il buio.

Andrea Muller e Veronica Peparini tornano sui social: che emozione per i fan

La presunta crisi tra Andreas Müller e Veronica Peparini non era altro che un periodo molto complicato della vita del ballerino costretto a fronteggiare l’ennesimo infortunio. Finalmente, però, in occasione del suo ventiseiesimo compleanno, il ballerino marchigiano ha postato una serie di foto su Instagram, di cui quella in copertina proprio con la sua amata maestra di danza in un passionale bacio: “Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro, ti odio torta imbarazzante di mia madre”.

Inevitabili i ringraziamenti a chiunque ha deciso di stargli vicino in questo giorno importante, ma soprattutto il ballerino ci tiene a ricordare che da adesso sarà super impegnato nella dance crew di Aka7even in giro col suo tour.