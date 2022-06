Alex Belli con Lulù, Jessica e Clarissa presto in Tv: i dettagli del nuovo appuntamento

Alex Belli e le sorelle Selassié saranno molto presto protagonisti di un nuovo appuntamento in televisione. Ecco i dettagli del tanto annunciato ritorno di Jessica, Lulù e Clarissa con l’ex protagonista di Centovetrine.

L’avventura nel GF Vip 6 di Lulù, Jessica e Clarissa Hailé-Selassié è iniziata fra lo stupore del pubblico. Dopo l’incoraggiamento ufficiale di Tommaso Zorzi, si sono dirette verso la porta rossa della casa. Qui incontrarono per la prima volta Alex Belli: impossibile pensare all’epoca che da lì sarebbe potuto nascere un sodalizio duraturo.

All’ingresso nella casa del GF Vip 6 le sorelle Selassié erano molto diverse da oggi. Lulù aveva chiesto di poter toccare gli addominali ad Alex Belli, che si era concesso scatenando le prime polemiche da parte della fidanzata Delia Duran, che all’epoca professava l’assoluta fedeltà nei confronti del suo compagno.

Quale show faranno Alex Belli e le sorelle Selassié?

Anche dopo l’uscita dalla casa del GF Vip 6, Lulù, Jessica e Clarissa Selassié sono rimaste molto affiatate con Alex Belli. Grazie alla sua casa artistica e di produzione, la AXB Studio, l’ex protagonista di Centovetrine aveva anche organizzato un servizio fotografico per la più giovane delle tre principesse.

Secondo le indiscrezioni che arrivano da www.gossipetv.com, Alex Belli e le Selassié torneranno presto in Tv insieme in un nuovo appuntamento. La presenza di Lulù, Jessica e Clarissa è stata appena ufficializzata da Tale e Quale Show: manca soltanto la notizia che anche l’attore sarà in gara con loro nel programma di Carlo Conti.

Perchè Katia Ricciarelli è stata esclusa da Tale e Quale Show?

Sembrerebbe che all’ultimo minuto sia stata esclusa da Tale e Quale Show anche un’altra protagonista del GF Vip 6. Si tratta di Katia Ricciarelli, che aveva già lasciato intendere che molto probabilmente sarebbe stata presente nel programma. Che cosa sarebbe dunque successo? Sembrerebbe che Alfonso Signorni abbia “soffiato” a Carlo Conti la concorrente.

Katia Ricciarelli avrebbe infatti accettato la proposta di fare l’opinionista nel prossimo GF Vip 7. Avrebbe preferito questa esperienza a quella di imitatrice in Tale e Quale Show. A questo punto resta da capire se l’affiancherà Amanda Lear: Cristiano Malgioglio sarebbe un nome piuttosto improbabile, da momento che sarà giurato di Tale e Quale Show.

Ecco l’annuncio delle sorelle Selassié come concorrenti di Tale e Quale Show: adesso manca solo la conferma di Alex Belli.