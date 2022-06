Addio Isola dei Famosi! Martedì lasceranno l’Honduras: vanno via definitivamente

È stato breve, ma intenso. Vanno via definitivamente dall’Honduras e danno il loro addio all’Isola dei Famosi: nessuno se l’aspettava

Un’esperienza fulminea quella di due protagoniste del reality show condotto da Ilary Blasi che lasciano già martedì l’Honduras. I telespettatori non si aspettavano una toccata e fuga delle due che potevano dare molto più spettacolo.

Quest’anno l’Isola dei Famosi andrà ancora per le lunghe e per mettere un po’ di carne a cuocere, Ilary Blasi con la produzione si stanno inventando di tutto. Un reality show molto blasonato ha bisogno di nomi altisonanti, pertanto dai vertici si sono impegnati nel costruire un cast di rispetto. Fin qui lo spettacolo è stato tanto, ma forse le uscite di scena hanno fatto ancora più rumore, specialmente quelle per infortuni che, mai come quest’anno, sono veramente tanti.

Per lunedì, in nomination sono finite Estefania e Lory Del Santo, ma non solo le sole a dover abbandonare l’Isola. Oltre al ritiro di Roger, infatti, a seguito della puntata di lunedì ci sarà un altro colpo di scena per i telespettatori che non si aspettavano qualcosa di così fulmineo.

Isola dei Famosi, Vera Gemma e Soleil Sorge andranno via già martedì

Le Piratesse Vera Gemma e Soleil Sorge sono pronte a fare la loro toccata e fuga all’Isola dei Famosi. Soltanto pochi giorni fa era stata annunciata la loro presenza in Honduras, non come naufraghe o inviate, ma in un ruolo speciale studiato appositamente per loro. Tuttavia, come svelato da DavideMaggio, faranno un’apparizione fulminea al reality show e si dedicheranno all’Honduras soltanto nel prime time di lunedì, salvo poi fare le valige e tornarsene a casa.

Nessuno si aspettava una permanenza così breve della coppia insieme agli altri naufraghi, ma quella che sembra essere un’indiscrezione, in realtà si avvicina quanto più ad un’ufficialità. Inizialmente, come ricorda il portale, la loro presenza era prevista per una settimana, le ragioni dietro lo stravolgimento del programma sarebbero tutte da collegare al Covid ed alla quarantena obbligatoria da fare.