007 Usa: “Putin ha il cancro ma è ancora pericoloso” e “se morisse sarebbe caos”

Non si placano i rumors secondo i quali il presidente della Federazione russa Vladimir Putin è affetto da una grave malattia. Si tratterebbe di un cancro e questa volta proverrebbe da fonti attendibili che hanno parlato con la testata Newsweek: tre alti funzionari sei servizi segreti.

Anche se si tratta di fonti attendibili la notizia non è confermata. Putin sarebbe affetto da un cancro e la sua malattia sarebbe già in uno stadio avanzato. Si starebbe sottoponendo a cure. Gli 007 hanno anche riferito che il capo del Cremlino è scampato a un attentato alla sua persona a marzo.

Del presunto tentativo di ucciderlo aveva già parlato il capo dell’intelligence del Ministero della Difesa di Kiev Kyrylo Budanov, durante un’intervista con la testata Ukrainska Pravda.

Chi sono gli 007 che hanno rivelato la notizia al Newsweek

I tre alti funzionari dei servizi segreti che hanno rivelato la notizia appartengono a tre diverse agenzie di intelligence “Uno è della Dni, uno è un ex ufficiale della Air Force, e uno fa parte della Defense Intelligence Agency”, scrive Newsweek. Tutti e tre avrebbero accesso diretto al rapporto.

I tre hanno espresso preoccupazione sulle conseguenze che le condizioni di salute di Putin potrebbero avere sulla guerra in Ucraina. Secondo loro infatti, da un lato rende “imprevedibili” i prossimi sviluppi, dall’altro però allontanerebbe la prospettiva di una guerra nucleare. Le fonti del Newsweek aggiungono poi che al momento, “l’isolamento del presidente russo rende sempre più difficile capire in modo preciso quali siano le sue condizioni di salute”.

Funzionario Dia: “Putin ancora pericoloso e se morisse ci sarebbe un periodo di caos”

Secondo l’ex ufficiale della Air Force, un eventuale vuoto di potere potrebbe essere pericoloso: “Putin è malato? Assolutamente sì. Ma non dobbiamo metterci in una posizione di attesa e smettere di essere proattivi. Un eventuale vuoto di potere dopo Putin potrebbe essere estremamente pericoloso per il mondo”.

Il funzionario della Dia invece, afferma che anche se Putin è malato, è ancora pericoloso: “Se sia destinato a morire presto è materia di pura speculazione. Quel che è certo è che è ancora pericoloso e che se dovesse morire si aprirebbe un periodo di caos. Dobbiamo concentrarci su questo ed essere pronti”.