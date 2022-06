Uomini e Donne, notizia inaspettata: si sono già lasciati!

Arriva una notizia bomba sulle coppie nate grazie a Uomini e Donne: pare che i due si siano già lasciati nonostante il rapporto in televisione

Ieri 1 giugno, come già anticipato da tempo, si è svolta l’ultima puntata della stagione 2021-2022 di Uomini e Donne. Come sempre grande successo e grande riscontro di pubblico per il contenitore condotto da Maria De Filippi.

Come ogni anno, nel salotto di Uomini e Donne si sono formate delle nuove coppie sia nel Trono Classico che nel Trono Over. C’è chi non ha ancora trovato l’amore, e chi invece è addirittura convolato a nozze subito dopo l’inizio della relazione.

Ma come è normale altre coppie non hanno retto una volta lontano dalle telecamere. Non sono mancate infatti anche in questa stagione delle conclusioni inaspettate di relazioni sentimentali, che durante lo svolgimento di Uomini e Donne sembravano solide e sicure.

Le coppie ‘scoppiate’ di Uomini e Donne 2021-2022

Andiamo a vedere quali coppie dell’ultima edizione di Uomini e Donne non hanno resistito a lungo. Il primo esempio è quello di Joele Milan e Ilaria Melis. I due giovani del Trono classico sembravano fatti per stare a lungo assieme, invece si sono mollati poche settimane dopo il termine della loro ‘scelta’ televisiva.

Già a dicembre scorso Matteo Fioravanti e Noemi Baratto hanno ufficialmente rotto l’idillio. I due facevano ben sperare, avendo deciso ben prima dei termini per la scelta finale al trono, di lasciare Uomini e Donne ed iniziare una relazione vera. Ma la cosa non è durata affatto.

Ancora incerto il destino di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta attraversando momenti di crisi alternati a inebriante serenità. La verità non è chiara, anche se Andrea Nicole, prima transessuale partecipante a U&D, ha di recente fatto sapere che l’idillio è più che burrascoso.

Le coppie ‘forti’ dell’ultima edizione di Uomini e Donne

Non mancano però i lieto fine della stagione di Uomini e Donne 2021-2022. Su tutti quello tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, due protagonisti del Trono Over convolati a nozze lo scorso 28 maggio.

Matrimonio lampo anche per Angela Paone e Antonio Stellacci. I due ‘over’ hanno sorpreso tutti, conoscendosi ad ottobre 2021 e sposandosi soltanto due mesi e mezzo dopo, alla fine di dicembre scorso.

Tra i più giovani si segnalano situazioni felici per diverse coppie conosciutesi nel programma della De Filipppi. In queste settimane tutto sembra procedere abbastanza bene per quanto riguarda Matteo Ranieri e Valeria Cardone, Luca Salatino e Soraia Allam, Veronica Rimondi e Matteo Farnea.