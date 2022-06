Un posto al sole si ferma! Ufficiale lo stop: quando torna in onda la soap

Arriva lo stop ufficiale per Un Posto al Sole, con la trasmissione che viene sospesa per la pausa estiva. Scopriamo quando questa tornerà in palinsesto.

Con l’arrivo dell’estate si ferma anche ‘Un Posto al Sole’, che appunto andrà in vacanza e lascerà i telespettatori per un bel po’. Andiamo quindi a vedere quando tornerà in palinsesto l’amatissima sitcom Rai.

Il palinsesto della Rai manda in vacanza anche ‘Un Posto al Sole‘. Una pausa che però non sarà lunga per tutti gli amanti della sitcom ambientata a Napoli, visto che durerà solamente due settimane. Quindi l’amata soap opera si prenderà 14 giorni ‘di ferie’ ad agosto. Entrando nel dettaglio, Un Posto al Sole si fermerà dal 15 al 26 agosto 2022. Quindi i fan del daily drama partenopeo potranno quindi godersi le puntate anche nei mesi più caldi, tranne nei giorni sopra citati.

Quindi tutte le puntate andranno regolarmente in onda fino a venerdì 12 agosto, mentre la programmazione regolare ricomincerà infatti già a partire da lunedì 29 agosto. A sostituire l’amata serie andrà in onda su Rai 3 ‘I mestieri di Mirko‘. Il programma consiste in una guida che pone il focus sui mestieri che hanno reso l’Italia il paese della grande tradizione artigianale.

Un Posto al Sole, la rivelazione di Nina Sodano: lo spoiler dell’attrice

Da anni uno dei personaggi più amati di ‘Un Posto al Sole‘ è Marina Giordano. La dark lady fa parte del cast della storica soap di Rai3 da venti anni. Un po’ di tempo fa, la sua uscita di scena provvisoria aveva scatenato i fan, che la volevano nuovamente in scena. Adesso in molti si chiedono cosa accadrà a Marina nelle prossime puntate della soap opera. Così l’attrice Nina Soldano ha voluto sbilanciarsi durante un’intervista a Nuovo Tv.

Infatti sulle pagine del settimanale di cronaca rosa si legge: “Purtroppo non posso svelare nulla se non che la mia Marina è sempre combattuta tra la mente e il cuore: ma non so quale dei due vincerà in questa stagione“. Quindi ci sarà da scoprire se alla fine trionferà l’amore per Roberto Ferri. Ma a differenza del personaggio che interpreta, non ha dubbi perché nella sua vita vince sempre il cuore. Nina si è sempre definita passionale e pronta a seguire quello che le dice il cuore.