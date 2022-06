TIM, offerta pazzesca: le due promozioni fanno impallidire la concorrenza

Estate pazzesca per i clienti ed abbonati TIM. La prima compagnia telefonica nazionale si è superata con le offerte per la stagione estiva

Nelle settimane scorse abbiamo parlato delle grandi offerte estive da parte di Iliad. La compagnia telefonica di origine francese ha sparato grosso per convincere i clienti ad usufruire delle proprie promozioni per chiamate, messaggi e internet.

Ma in queste ore è giunta l’attesa e convincente risposta di TIM. La maggiore compagnia telefonica italiana ha deciso di lanciare per i mesi estivi un paio di offerte davvero eccezionali e convenienti, per non abbandonare mai i propri clienti anche durante le ferie.

A partire da giugno gli utenti italiani hanno ampia scelta per quanto riguarda le proposte ricaricabili. Una degna risposta alla promozione Giga 120 lanciata da Iliad, competitor fisso ormai di TIM per le sue proposte sempre molto basse ed agevoli.

Le migliori offerte low cost di TIM per l’estate

TIM ha presentato le nuove proposte denominate Wonder. L’ideazione, da parte del massimo gestore nazionale, di promozioni ad hoc per coloro che hanno bisogno di navigare in rete anche in vacanza.

Le offerte Wonder di TIM si presentano in doppia modalità. In primis i clienti possono ricevere un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è pari a 9,99 euro ogni mese.

La seconda opzione della ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 50 Giga per la connessione internet. Per gli abbonati è previsto un costo di rinnovo pari a 7,99 euro al mese.

Inoltre c’è un’altra agevolazione importante. Chi sottoscriverà a giugno le offerte Wonder avrà costi e tariffe bloccate per i primi sei mesi di abbonamento. Vale a dire che anche dopo i mesi estivi i costi di tale offerta resteranno gli stessi, senza aggiunte di ogni genere.

Ma attenzione: TIM specifica come ad aderire a queste promozioni estive potranno essere solo i nuovi clienti dell’operatore nazionale. Vale a dire chi attuerà la portabilità del numero da un altro operatore verso TIM. Chi già possiede una Sim della compagnia in questione dovrà accontentarsi delle altre proposte.