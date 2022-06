Shock al GF Vip, l’ex concorrente prende una decisione drastica: via la figlia dai social!

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di trovare una soluzione per il bene della sua famiglia, ma non mancano voci e polemiche

Una volta preso parte al reality show più longevo d’Italia, ovvero il Grande Fratello, si diventa automaticamente personaggio pubblico. Ancor di più se si fa parte dell’edizione Vip, in cui già si entra nella casa con una certa risonanza mediatica.

Le cronache rosa ed il gossip riportano sempre le situazioni più interessanti riguardo ai protagonisti del GF Vip. È il caso della ormai nota influencer Clizia Incorvaia, donna che ha trovato l’amore proprio all’interno del reality di Canale 5 qualche anno fa.

Clizia si è fidanzata dentro la casa con il conduttore Paolo Ciavarro, doppiamente figlio d’arte. Il ragazzo è infatti nato dall’unione di due noti attori della commedia italiana come Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi.

Paolo e Clizia sono una coppia affiatata, totalmente immersa nel mondo dei social. Da poco è nato il primo figlio dalla loro unione, ovvero il piccolo Gabriele. Ma la Incorvaia era già diventata mamma diversi anni fa, dando alla luce Nina durante il matrimonio con il cantante Francesco Sarcina.

La figlia di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina oscurata dai social: il motivo

Un rapporto ormai burrascoso tra i due ex coniugi. Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono separati in maniera non troppo serena, infatti non mancano le frecciatine tra i due anche a distanza.

A farne le spese è stata la piccola Nina, di 7 anni. La quale è letteralmente sparita dai social network, in particolare dalle foto con mamma Clizia. Il motivo lo ha spiegato l’influencer stessa: “Abbiamo deciso così con il suo papà diverso tempo fa. Se guardate la mia bacheca, trovate Nina piccina… L’ho mostrata quando era piccina come sto facendo con Gabry“.

Infatti sul profilo Instagram di Clizia Incorvaia si possono notare tante foto del neonato Gabriele e nessun riferimento alla primogenita Nina. I ben informati parlano di una decisione imposta da Sarcina, il quale si è sempre dichiarato contro il mondo dei social e poco affine a mostrare la figlia in pubblico.

Tutto ciò, come detto, scaturisce dai rapporti tesi tra i due ex amanti. Sarcina, leader del gruppo Le Vibrazioni, ha di recente puntato il dito verso Clizia: “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.