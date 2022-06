Il plurivincitore di Sanremo sbarca al GF Vip 7: colpo straordinario di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha fatto una promessa ben precisa ai suoi telespettatori: un cast stellare a partire dal plurivincitore di Sanremo

Per la prossima edizione del reality show, il padrone di casa ha deciso di strafare e portare in TV nomi altisonanti che possano regalare grande spettacolo. I nomi fin qui trapelati hanno già fatto impazzire i fan del programma.

Nella puntata di chiusura della scorsa edizione del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha dato appuntamento ai suoi telespettatori a settembre e, successivamente, ha promesso che avrebbe portato in TV grande spettacolo. Le aspettative per la settima edizione del reality show sono molto alte e le indiscrezioni fin qui trapelate fanno sognare tutti i fan.

In particolare, fin qui sono emerse le possibili entrate di una doppia conoscenza della famiglia Rodriguez, Veronica Cozzani mamma di Jeremias, Belen e Cecilia, Antonino Spinalbese ex fidanzato della showgirl argentina, Vittorio Sgarbi, Sandra Milo, Pamela Prati, Wilma Goich, Antonio Zequila e tanti altri nomi altisonanti che porterebbero grande show in diretta. L’obiettivo è indubbiamente una buona dose di ascolti, ma sopratutto superare i mesi e mesi di teatrino tra Alex Belli e Soleil Sorge.

GF Vip 7, Alfonso Signorini pesca da Sanremo: nel cast un pluripremiato

Gigliola Cinquetti è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP 7 maggiormente attenzionate dalla produzione. Il suo approdo in TV ad un reality show sarebbe davvero molto curioso per un’artista che ha vinto ben due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1964, con Non ho l’età che fu il brano che portò all’EuroVision Song Contest con cui lo vinse, e nel 1966 con Dio, come ti amo. A lanciare l’indiscrezione è il magazine Oggi che specifica che, attualmente, la proposta è al vaglio della diretta interessa.

Fin qui un carnet di concorrenti che fanno sognare i fan del programma che vorrebbero ancor di più dopo la scorsa edizione. Di sicuro, il teatrino Alex Belli-Soleil Sorge sarà difficile da replicare visto e considerato che continua anche al di fuori del reality show. Oltre loro c’è anche da pensare a Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Barù e le tre principesse Selassié che hanno infuocato la casa.