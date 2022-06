Royal Family, l’assurda rivelazione su William e Kate: ce l’hanno davvero! E’ una delle stranezze dei duchi di Cambridge che nessuno conosceva

La coppia, felicemente sposata dal 2011, risiede nell’appartamento reale a Kensington Palace, con i 3 figli. All’interno delle molte stanze c’è anche un tunnel segreto con un compito specifico.

La vita dei componenti della Royal Family britannica è solita appassionare il pubblico del Regno Unito e della platea internazionale per le sorprese che regala. Scene da soap opera o segreti nascosti che emergono all’improvviso. Una narrazione degna delle migliori fiction e che sembra avere sempre nuovi episodi, quasi in modo inesauribile. A tenere banco per mesi è stata la “Megxit“, ovvero la fuga da Buckingham Palace di Harry e Meghan, direzione California. Pur se meno gettonati dai tabloid, anche William e Kate danno il loro bel da fare ai cronisti delle vicende Windsor. I duchi di Cambridge sembrano condurre una vita più lineare rispetto ai Sussex, con i loro splendidi tre figli nella residenza di Kensington Palace. Come svelato però dal Global Citizen, c’è qualcosa di assurdo che li riguarda ed è strettamente legato ad una parte della loro dimora.

Secondo quanto rivelato, infatti, nell’appartamento reale del duca e della duchessa di Cambridge si troverebbe una stanza segreta dotata anche di un sistema di filtraggio dell’aria, in caso di guerra batteriologica, e di un tunnel di evacuazione con uscita top secret.

Royal Family, l’assurda rivelazione su William e Kate: hanno un tunnel di fuga e una panic room a Kensington Palace

In realtà questo non dovrebbe sorprendere del tutto il pubblico, visto che William e Kate non sono gli unici reali ad investire su particolari sistemi di sicurezza. Basti ricordare che la stessa Regina Elisabetta, oltre 10 anni fa, fece installare a Buckingham Palace e nel Castello di Windsor, camere antipanico resistenti ai proiettili e ignifughe.

All’interno della panic room dei Cambridge, si dice che ci siano forniture mediche, trasmettitori radio, purificatori d’aria e cibo e bevande a lunga scadenza.

Secondo il biografo ed esperto reale Brian Hoey nel suo libro “Not in Front of the Corgis“, la stanza è stata costruita per difendere l’erede al trono in caso di attacco terroristico. Uno scenario da film americano, ma nella vita mai dire mai.