Lieto evento nel cast di Doc – Nelle tue mani: è nata la piccola Greta (FOTO)

Fiocco rosa per il cast di Doc, la serie televisiva targata Rai con Luca Argentero che ha fatto impazzire letteralmente il pubblico italiano

Se c’è un prodotto totalmente italiano, basato tra l’altro su una storia vera, che ha fatto impazzire il pubblico televisivo, questi è certamente Doc – Nelle tue mani.

La serie televisiva targata Rai, andata in onda per due lunghe e splendide stagioni, ha interessato un po’ tutti. La storia pazzesca, ma molto realistica, del primario finito in coma e risvegliatosi con un’amnesia di 12 anni di vita ha appassionato milioni di italiani.

Luca Argentero ed i suoi colleghi del cast di Doc sono balzati al centro delle cronache proprio grazie alla partecipazione a questa fiction di successo. L’ultima notizia positiva riguarda proprio una delle protagoniste della serie, che ha annunciato proprio poche ore fa un lietissimo evento.

Fiocco rosa per l’attrice di Doc: è nata la sua primogenita

L’attrice in questione è la giovane e talentuosa Silvia Mazzieri. Ovvero colei che impersona nella fiction Doc – Nelle tue mani la tirocinante Alba, aspirante medico che deve fronteggiare il rapporto burrascoso con la madre chirurgo.

La Mazzieri ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di aver dato alla luce la sua primogenita. Ieri è nata Greta, splendida bimba frutto dell’amore tra la giovane Silvia e l’attore Yari Gugliucci. I due hanno pubblicato uno scatto che ha generato migliaia di reazioni, che rappresenta la coppia subito dopo la nascita di Greta, evidentemente felici e sorridenti per il lieto evento.

Silvia e Yari sono una coppia stabile da tempo, due attori di grande talento che bazzicano dunque lo stesso ambiente. C’è una differenza di ben 19 anni tra i due: Gugliucci è infatti classe 1974, mentre la Mazzieri è nata nel 1993. Ma sembra che il rapporto sentimentale non badi affatto a tali differenze anagrafiche.

Oltre al successo di Doc – Nelle tue mani, Silvia Mazzieri si è fatta conoscere al pubblico italiano recitando in serie di grande successo come Vivi e lascia vivere al fianco di Elena Sofia Ricci, oppure Il paradiso delle signore e Braccialetti rossi.

Yari Gugliucci invece ha recitato moltissimo a teatro, ma non mancano apparizioni sul piccolo schermo per l’attore salernitano. Da ricordare la presenza in fiction del calibro de La Piovra, Cuore contro cuore e I bastardi di Pizzofalcone.