Isola dei Famosi 2022, ritiro ufficiale: torna a casa uno dei concorrenti più amati. Ha provato a resistere, ma il dolore è troppo forte

Non è la prima volta che all’Isola dei Famosi 2022 la resistenza dei concorrenti è messa a dura prova fino a costringerli al ritiro. E anche se Roger Balduino ha provato fino all’ultimo a resistere, è arrivata per lui l’unica decisione possibile.

In effetti non è nemmeno la prima volta che succede in questa edizione del reality di Canale 5. Era toccato a Jovana Djordjevic, costretta a partire in fretta dall’Honduras per un problema fisico che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso (un punto della sua protesi al seno). E poi anche a Patrizia Bonetti, rimasta ustionata in una delle prove previste per i naufraghi.

Ora tocca all’affascinante modello che è stato costretto a lasciare la spiaggia di Playa Sgamadissima, dove era stato relegato dopo la sua eliminazione a causa del televoto. Nonostante la finta storia d’amore con Estefania, il pubblico aveva deciso di tenerlo ancora in gioco, ma il verdetto per lui è arrivato in seguito alle condizioni fisiche precarie che si trascinava da giorni.

Isola dei Famosi 2022, ritiro ufficiale: una serie di infortuni decisamente sfortunati

L’infortunio più grave per Roger Balduino sui era verificato quando, durante una sfida nell’orologio honduregno, aveva messo male un piede. Era stato portato in ospedale per sottoporsi ad esami specifici, aveva passato qualche tempo in infermeria ma poi gli avevano dato il via libera per proseguire.

Da quando però è finito su Playa Sgamadissima, prima da solo fino e ora con Pamela Petrarolo, gli sono capitati altri incidenti. Non sappiamo quando siano stati accidentali e quanto cercati, perché da tempo Roger diceva di voler tornare a casa, sfinito da tutta quella fatica. Ma un nuovo problema alla caviglia è stato decisivo per maturare la decisione finale.

Come recita il comunicato letto da Pamela Petrarolo nel daytime di oggi, l’addio di Roger Balduino al reality di Canale 5 è ufficiale “per motivi medici”. Quindi l’ex amatissima protagonista di Non è la Rai almeno per ora sarà costretta a stare da sola in attesa della prossima diretta.