Il Paradiso delle Signore 7, spoilerato un incredibile ritorno: il nome appare sul copione! Tutti gli appassionati della soap opera sono a bocca aperta

Bisognerà attendere la nuova stagione televisiva per tornare a seguire le vicende del negozio milanese anni ’60. Questa anticipazione ha lasciato però tutti stupiti.

Dalla prima puntata andata in onda nel dicembre 2015 di tempo ne è passato, ma il seguito de Il Paradiso delle Signore è in continuo aumento. La sesta stagione, terminata da poche settimane, è stata un autentico successo, con dati d’ascolto di grande rilievo su Rai 1. Le vicende del negozio milanese, ambientato nel fantastico contesto italiano degli anni ’50 e ’60 ha un fascino attrattivo su milioni di telespettatori. Per questo motivo non poteva che essere pianificata anche una settima stagione della soap opera, che andrà in onda nella prossima annata televisiva. Nel frattempo il cast è già al lavoro per registrare i primi episodi e gli attori non ne stanno facendo mistero attraverso i propri account social. Proprio grazie a qualche indizio abbiamo appreso che nel Paradiso delle Signore 7 ritroveremo il personaggio di Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo.

In queste ore, infatti, l’attrice Giulia Vecchio ha postato sul suo profilo Instagram una storia in cui era in bella mostra il copione relativo alla settima stagione. Una delle frasi ben visibili recitava: “Quinto è vivo?” lasciando intuire la presenza del personaggio nei nuovi episodi.

Il Paradiso delle Signore 7, c’è un clamoroso ritorno: vedremo di nuovo in scena Quinto

Inutile dire che immediatamente si è scatenato il delirio tra i fan della soap per il clamoroso colpo di scena.

Ma l’attrice che presta il volto ad Anna Imbriani non è stata l’unica a svelare l’arcano. Anche lo stesso Caccamo ha condiviso una foto che toglie ogni dubbio sul fatto che Quinto sarà regolarmente presente nella settimana stagione della soap. L’immagine lo ritrae nelle vesti da magazziniere, come lo avevamo lasciato. Chissà cosa ci sarà in serbo per lui nella trama.

In chiusura di sesta stagione abbiamo lasciato Anna e Salvo freschi di matrimonio e più uniti che mai assieme alla piccola Irene. Il ritorno del marito della Imbriani, dato per morto, creerà sicuramente scompiglio. Il personaggio di Anna è piuttosto complesso e dopo essersi spostata da vedova a Milano, ha iniziato la relazione col giovane Salvo, fino a convolare a giuste nozze nell’ultima puntata. Quest’ultimo non è però a conoscenza di tutta la verità sul passato della donna e quindi ci si aspetta di assistere ad una sorprendente reazione.