Claudio Bisio sconvolto dal lutto improvviso: il messaggio commuove tutti

In queste ore Claudio Bisio ha dovuto affrontare la scomparsa di un amico e collega. Andiamo a vedere l’ultimo saluto postato sui social.

Triste lutto per Claudio Bisio, che nelle ultime ore ha dovuto salutare un caro amico e collega. Sui social così l’attore ha voluto pubblicare tutto il suo dispiacere ed il cordoglio alla famiglia del defunto: il suo post.

E’ una giornata triste per il cinema italiano, che piange la scomparsa dell’attore Franco Ravera a soli 62 anni. Da tempo lottava contro una malattia che aveva tenuto nascosta agli amici e colleghi che lo stanno piangendo in queste ore. La notizia del lutto risale al 31 maggio ed è emersa proprio in relazione ai ricordi di Claudio Bisio postati sui social. Il volto di Ravera è apparso in serie Tv e film molto celebri in Italia.

Inoltre in questo periodo l’attore era molto impegnato, visto che stava lavorando sul set de “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello, portato nel 2021 allo Stabile di Torino insieme all’amico Valerio Binasco. Ma Franco si è fatto conoscere soprattutto per ruoli secondari in film di successo come “Benvenuto Presidente” e “Bentornato Presidente”, entrambi al fianco di Claudio Bisio, nonché “La ragazza del lago” con Toni Servillo e “Texas”, diretto da Fausto Paravidino. Andiamo quindi a vedere l’ultimo saluto di Claudio Bisio all’attore.

Claudio Bisio piange la scomparsa di Franco Ravera: “Uno dei migliori”

In molti ricorderanno Franco Ravera anche per il suo ruolo in ‘Boris‘, dove si era visto per un solo episodio della terza stagione, ricordato come uno dei più significativi della serie ideata da Torre, Vendruscolo e Ciarrapico. Infatti lui era l’ideatore di ‘Machiavelli’ destinato ad affiancare Renè Ferretti in quel lavoro che sarebbe risultato la sua rovina. Un ruolo che è diventato cult per tutti i fan della serie.

La carriera di Ravera parte dagli esordi di fine anni ’80 e primi ’90, al seguito della compagnia Gli Spicchi di Acqui e alla Soffitta di Ovada, per poi spiccare il volo sia sul piccolo che sul grande schermo. In queste ore Claudio Bisio ha voluto salutare l’amico e collega con un breve post su Instagram. L’attore ha quindi postato una foto di Ravera, aggiungendo come didascalia: “Ciao Franco! Se ne è andato uno dei migliori attori che io conosca, nonché un amico“.