Cesare Cremonini, è tutto finito? Arriva l’indizio social schiacciante – FOTO

Un fulmine a ciel sereno per Cesare Cremonini che adesso avrà un pensiero in più prima di partire per il tour

L’artista bolognese è finito al centro dei gossip del momento per un indizio social che sembra essere schiacciante per i fan che lo seguono da tempo: è tutto finito? Sarebbe soltanto un pensiero in più prima del tour.

Cesare Cremonini è in partenza per il suo tour dal 9 giugno a Lignano Sabbiadoro, fino al 2 luglio che farà la sua ultima tappa ad Imola. Nel frattempo che registra più di un sold out per i suoi concerti, l’artista bolognese è possibile si trovi nel bel mezzo di una tempesta amorosa.

La carriera prosegue inevitabilmente a gonfie vele, Cesare conta un numero di fan inimmaginabile avendo segnato la storia della musica italiana a partire dai tempi dei Lunapop, fino al suo ultimo album La ragazza del futuro. Nel frattempo, però, c’è un lato da non sottovalutare che è quello dei sentimenti: che fine ha fatto Martina Maggiore?

Cesare Cremonini e Martina Maggiore è crisi? L’indizio social sembra non lasciare dubbi

Il settimanale Oggi ha lanciato una vera e propria bomba, sulla love story presumibilmente naufragata tra Cesare Cremonini e la sua cara Martina di 17 anni più giovane. Sembrerebbe infatti che i due possano essersi lasciati dopo un grande amore durato un bel po’, ma forse non destinato ad andare oltre. C’è chi parla di crisi passeggera, come nelle migliori coppie, chi invece di una rottura definitiva perché i due viaggiano su due binari diversi della propria vita. Al momento nessuno dei due ha comunicato alcunché sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore circa la loro rottura, ma c’è un indizio social che sembra essere schiacciante.

Negli ultimi giorni, infatti, Martina ha postato una foto su Instagram dalla didascalia un po’ criptica: “Vivi un periodo no e pensi che tutto possa solo sprofondare. Sempre più giù. Ancora più giù. A prima vista, la tristezza inganna. Sembra infinita, una lenta digestione in uno stomaco senza una fine”. Nei commenti, poi, alcuni utenti la esortano a riprendersi e superare “anche questa”. È veramente finita con Cesare?