“Come va con Belen?”, Stefano De Martino reagisce così: Maurizio Costanzo se la ride – VIDEO

Un’altra puntata del Maurizio Costanzo Show è andata in onda con ospite, tra gli altri, Stefano De Martino incalzato sulla sua Belen

Che la coppia abbia deciso di tornare è noto a tutti, ma quando lo showman partenopeo è stato incalzato sulla questione la sua reazione è stata tutta da vivere. A peggiorare le cose ci hanno pensato Pio e Amedeo.

Stefano De Martino è stato ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata di ieri, mercoledì 1 giugno, che ha raccolto una buona fetta di telespettatori con una media di 1.100.000 spettatori pari al 15% di share. Ad allietare la serata degli appassionati dello show c’erano tantissimi ospiti, tra cui Stefano De Martino e Pio e Amedeo che, si sa, insieme sono “pericolosi”.

Fu proprio il duo comico a “mettere nei guai” lo showman partenopeo quando si lascò con Belen Rodriguez con un simpatico sketch ad Amici di Maria De Filippi di cui furono ospiti con una battuta sulla nuova fiamma della madre di suo figlio Santiago. Adesso ci hanno messo nuovamente il loro zampino.

Stefano De Martino incalzato su Belen Rodriguez reagisce così

Come va con Belén? Stefano De Martino risponde così… #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/TLn5GwbqfT — Witty TV (@WittyTV) June 1, 2022

In qualsiasi programma è ospite, o qualsiasi intervista programmata, lo showman partenopeo è sempre punzecchiato sull’argomento Belen Rodriguez. Tra i due c’è stato un ritorno di fiamma che ha fatto un gran bel fuoco, visto e considerato che i due sono tornati a stare insieme e ad indossare la fede. Non più soltanto buoni genitori, ma ormai una coppia, quella che più di tutte ha fatto sognare il mondo dello spettacolo italiano.

Anche Maurizio Costanzo ha fatto la fatidica domanda su Belen Rodriguez a cui, Stefano De Martino visibilmente imbarazzato ha risposto: “Bene, sì bene bene. È la verità. Come diceva una canzone, tutto il resto è vita”. Poi hanno parlato delle canzoni dedicate, quelle che più ricordano l’un l’altro, ma soprattutto quella con cui ha dedicato la mamma di Santiago. Lo showman ha risposto: “Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra compilation, una canzone sola non basta”.