Amici, la giuria si dimezza: addio a due amatissimi coach

Arriva un clamoroso doppio colpo di scena per quanto riguarda la giuria di Amici di Maria De Filippi, uno dei talent più amati in Italia

Uno dei talent show più amati ed apprezzati d’Italia è sicuramente Amici. Una vera e propria scuola artistica quella condotta da Maria De Filippi, che ogni anno porta con sé una marea di telespettatori interessati ed attratti.

Gran successo anche nell’ultima edizione, vinta dal cantante Luigi dopo una finale in prima serata molto tirata e serrata. Il programma di Maria De Filippi proseguirà anche l’anno prossimo con la stagione 2022-2023. Ma Amici potrebbe portare con sé dei cambiamenti repentini.

Secondo le ultime indiscrezioni, Amici 22 potrebbe non vedere tra i protagonisti principali ben due giurati di primissimo piano. Pare che due donne, ormai punti fermi negli ultimi anni della trasmissione, siano pronte a dire addio ed a lasciare spazio ad altri ‘coach’.

Cuccarini e Pettinelli fuori da Amici: i reali motivi

Tale indiscrezione è stata pubblicata da Amedeo Venza, giornalista di spettacolo ed influencer, secondo il quale le due giurate sarebbero ormai pronte a salutare il tanto amato programma di Canale 5.

Le donne in questione sarebbero Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. La prima è stata per qualche tempo coach di danza ad Amici, mentre nell’ultima stagione è passata ad allenare e giudicare i cantanti. La speaker radiofonica invece, ormai nota per gli scontri con Rudy Zerbi, si è disimpegnata come professoressa di canto fin dall’edizione 2019-2020.

Secondo tale rivelazione, sia la Cuccarini che la Pettinelli si starebbero tirando indietro per motivi professionali. Nessun problema con la produzione di Amici, ma entrambe dovrebbero sposare progetti paralleli che occuperebbero troppo tempo e spazio.

Lorella Cuccarini dovrebbe essere chiamata a condurre, nella nuova stagione Mediaset, lo storico programma di satira Striscia la Notizia. Dopo l’esperienza temporanea dell’anno scorso pare che Antonio Ricci abbia scelto la “più amata dagli italiani” per la conduzione fissa. Non ancora chiari invece i progetti di Anna Pettinelli, sempre in onda su Rds ogni giorno, ma probabilmente pronta a nuovi contesti televisivi.

Rivoluzione dunque nella giuria e nei coach di Amici. Maria De Filippi però non rinuncerà di certo alle sue figure storiche, come Alessandra Celentano, la temutissima prof di danza che non manca mai di punzecchiare gli allievi.