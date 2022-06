Un Medico in famiglia, fiocco azzurro per un’amatissima attrice: è di nuovo mamma. L’annuncio è arrivato direttamente su Instagram

La bellissima Domiziana Giovinazzo ha da poco partorito il piccolo Leonardo, suo secondogenito. La piccola Elena Martini della fiction Rai è davvero diventata grande per la gioia di tutti i fan.

Vi ricordate la piccola Elena Martini delle prime puntate di Un Medico in famiglia? Beh quella bambina oggi non esiste più perchè ha lasciato spazio ad una bellissima donna che è diventata per la seconda volta mamma nel giro di poco tempo. Come annunciato dalla diretta interessata su Instagram, infatti, è finalmente nato Leonardo, secondogenito dell’attrice romana. Sui social Domiziana Giovinazzo ha oltre 100mila follower che la seguono e a quest’ultima notizia non hanno potuto far altro che commentare entusiasti, rivolgendole ogni tipo di augurio e felicitazione. A 22 anni la giovane collega di Lino Banfi e Giulio Scarpati ha già messo su una bellissima famiglia e si gode a pieno il momento. Il marito Angelo, quattro anni più grande di lei, non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si sono sposati nel 2021 e hanno già avuto un altro bambino, Lorenzo.

Un Medico in famiglia, Domiziana Giovinazzo è di nuovo mamma: è nato Leonardo!

Una storia d’amore che sembra filare nel migliore dei modi e che ha saputo ritirare su Domiziana dopo la fine della sua relazione con Riccardo Alemanni. Si perchè sul set di Un Medico in famiglia era scoccato l’amore con il personaggio di Tommy Martini, figlio del cugino di Lele Lorenzo. Poco più che adolescenti, dal 2016 al 2018, i due hanno fatto coppia fissa prima di intraprendere strade differenti.

La Giovinazzo ha fatto parte della fiction per quattro stagioni, apparendo sul set alla tenera età di 10 anni (2010). Nella sua carriera ha recitato anche ne L’onore e il rispetto, su Canale 5, con Gabriel Garko. Nella sua famiglia anche la sorella minore, Aurora, ha voluto intraprendere la stessa strada. E’ stata infatti recentemente scelta come protagonista dell’ultimo film di Gabriele Mainetti. La più piccola di casa Giovinazzo ha anche una grande passione per la danza ed è specializzata in salsa e bachata, non perdendo mai occasione per esercitarsi.