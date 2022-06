Soleil Sorge contro tutti: sui social risponde a tono all’ex naufraga – FOTO

L’ingresso di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi ha infastidito molti, tra cui Alex Belli, ma non aspetta di rispondere a tono sui social

Uno scontro tra chi in Honduras c’è stato e chi ci è appena arrivata, l’ex gieffina contro tutti sui social. Dopo l’attacco ad Alex Belli, a commentare il suo arrivo ci pensa anche un’ex naufraga che non gliele manda a dire.

Al termine del Grande Fratello VIP 6, qualcuno avrebbe scommesso casa sul fatto che Soleil Sorge l’avremmo vista ancora a lungo e infatti la sua presenza in TV è quasi costante. Dopo aver abbandonato poco prima della finale il reality show, l’ex di Luca Onestini è andata nel programma di Barbara d’Urso a fare l’opinionista e ora è stata chiamata insieme a Vera Gemma all’Isola dei Famosi.

Nei giorni scorsi si è trovata in un battibecco con Alex Belli che ha commentato: “È una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa. Poi ti voglio bene Soleil”.

Soleil Sorge risponde a Daniela Martani ed infiamma il web

E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente.#soleil #isola — Daniela Martani (@danielamartani) May 30, 2022

Un regalino per tutti i #fandom dei “personaggetti” famosi compresa #soleil #isola #soleilstasi che stanno impazzendo perché ho osato criticare la loro “queen”🤣🤣 pic.twitter.com/1CoRfRoezD — Daniela Martani (@danielamartani) May 31, 2022

Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha stuzzicato il fandom di Soleil Sorge ed ai suoi Tweet ha anche aggiunto: “Ah mentre Solei salta da un reality all’altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio. Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 19“. A rispondere è stata la diretta interessata che ha tuonato: “Bastava chiederla un po’ di pubblicità, magari ti veniva ad ascoltare qualcuno”.

Quello che è certo è che la Martani è riuscita nel suo intento e soltanto pochi istanti fa ha postato un nuovo Tweet: “Percepisco nervosismo nel fandom di Soleil. State calmi, non ho assolutamente detto che Soleil sia una poco di buono, ma che usa farsi fotografare con fidanzati più o meno famosi per restare a galla mediaticamente. È la sua strategia, come quella di molte altre, ma non è la mia”.

Il Tweet di chiusura, poi, sembra aver messo a tacere tutti (o perlomeno la Sorge ancora non ha risposto):