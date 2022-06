Regina Elisabetta, l’incidente prima del Giubileo: le sue condizioni

La regina Elisabetta II ha avuto un incidente prima del Giubileo di Platino, che avrà luogo dal 2 al 5 giugno. Ecco cosa le è successo e cosa farà in questo lungo fine settimana che è stato dichiarato festa nazionale in Inghilterra.

Dal 2 al 5 giugno tutta l’Inghilterra si fermerà per festeggiare in un fine settimana molto lungo i settant’anni di regno della regina, ovvero il Giubileo di Platino. Durante questi quattro giorni, infatti, è stata dichiarata festa nazionale: ad aprire la cerimonia di festa sarà Trooping the Colors, un grande evento in cui le forze dell’ordine saranno protagoniste.

Durante la cerimonia Trooping the Colors sfileranno oltre 1.400 soldati, 400 cavalli e 200 musicisti. I membri della famiglia reale sfileranno in carrozza, fino ad arrivare ad affacciarsi al balcone di Buckingham Palace quando si esibirà la Royal Air Force. Venerdì 3 giugno, invece, ci sarà una cerimonia nella cattedrale di Saint Paul.

Incidente per la regina Elisabetta: cosa è successo

Sarà probabilmente il 4 giugno che si vedranno arrivare i vip, quando dopo la corsa di cavalli a Epsom Downs ci sarà il Platinum Party a Buckingham Palace. Le feste si concluderanno domenica 5 giugno con il pranzo del Giubileo. L’agenda della regina Elisabetta II, insomma sarà molto fitta: la notizia di un incidente ha subito creato panico.

Come riporta il The Sun, il veivolo Embraer 135 su cui viaggiava la regina Elisabetta II da Aberdeen a Londra ha subito un incidente. Per fortuna, non si tratta di nulla di serio, e l’aereo privato che trasportava la sovrana inglese ha solamente registrato un forte ritardo nell’orario di atterraggio di oltre un quarto d’ora.

La sovrana si trova in mezzo ad una tempesta di fulmini: il racconto

La sovrana inglese si è purtroppo trovata a dover fare i conti con il maltempo, trovandosi all’improvviso in mezzo ad una tempesta di fulmini. Sembrerebbe che la regina Elisabetta non si sia fatta impressionare da questo piccolo incidente, ed è stata fotografata sorridente in compagnia dei suoi amati cani, i corgy.

Dopo l’atterraggio a Londra, la regina inglese si è subito diretta a Craigowan Lodge, a Balmoral. Una volta giunta sul posto, si è subito recata a Windsor. I festeggiamenti del Giubileo di Platino saranno anche l’occasione per i suoi sudditi di poter rivedere la regina dopo tanto tempo e verificare se è vero che ha problemi di mobilità.

Per sapere l’intero programma ufficiale del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, clicca qui (il contenuto è in lingua inglese).

Questa, invece, è il trono dell’incoronazione che è stato usato per 700 anni dai reali d’Inghilterra. Anche la regina Elisabetta ci si è seduta 70 anni fa.