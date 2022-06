“È morta a 17 anni a causa di un tumore”: la rivelazione di una leggenda di Sanremo commuove tutti

Una delle leggende assolute di Sanremo ha raccontato la scomparsa di un suo caro a solamente 17 anni: le parole commuovono il pubblico.

Quello di oggi è un giorno di festa per Orietta Berti che festeggia il suo 79esimo compleanno. In occasione del suo giorno la cantante ha voluto raccontarsi con un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso non solo la sua carriera ma anche la sua vita privata. La Berti è partita proprio dagli anni che compie, che per lei non sono un cruccio. Infatti sul quotidiano si legge: “Non mi ha mai impensierito, dico sempre che se l’affronti con lo spirito giusto te ne rendi conto quando ti controllano il documento al check-in aeroporto. Mi sono sempre confrontata così con lo scorrere del tempo“.

Quindi durante il dialogo con il giornalista, la cantante ha ripercorso anche l’uscita della sua storica hit Finché la barca va, che conteneva dei suoni a dir poco all’avanguardia. Durante la sua vita, l’Allegra Orietta, ha dovuto superare diverse prove. Infatti la cantante ha affermato: “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio. Ma se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo“. Andiamo quindi a vedere come l’artista ha festeggiato il suo compleanno.

Orietta Berti festeggia il 79esimo compleanno: spunta la location scelta dall’artista

Nonostante il compleanno ricada oggi, Orietta Berti l’ha già festeggiato. Infatti la cantante ha avuto modo di celebrare il suo giorno in una discoteca di Desenzano del Garda insieme a Madame Sisì, simbolo del mondo drag queen. Infatti anche Madame Sisì è nata l’1 giugno e le due hanno così scelto di festeggiare insieme. Per lei ricorrono anche i trent’anni di apertura dei suoi locali. Una festa molto bella, con persone arrivate da tante regioni italiane. Quindi la Berti ha anche concesso un concerto esclusivo, cantando nella discoteca.

Inoltre sempre la Berti sul Corriere della Sera ha rivelato che la sua ultima hit Luna piena piace molto ai ragazzi. Parlando dei suoi impegni televisivi, infine, la cantante ha concluso: “Credo di essere amica un po’ con tutti ma è difficile avere rapporti di persona, è più semplice averli telefonicamente. Spesso vedo Manuelito-Hell Raton, oppure Achille Lauro perché ci veste lo stesso stilista Nicolò Cerioni“. Inoltre Orietta ha rivelato di avere un bellissimo rapporto anche con i Maneskin, Fedez e Rovazzi.