Meteo, ponte del 2 giugno con la canicola africana: esplode l’anticiclone

Ci apprestiamo a vivere il ponte del 2 maggio, con il meteo che assicurerà caldo a tutta la penisola: la canicola africana intensifica l’anticiclone.

Siamo alla vigilia del ponte del 2 maggio, con gli italiani che festeggeranno in compagnia dell’anticiclone africana. Le previsioni meteo, infatti, assicurano, sole e bel tempo su tutta la penisola: tutti i dettagli.

Siamo oramai alla vigilia del ponte del 2 giugno, con diversi milioni di italiani pronti a sfruttare questi giorni di festa per una piccola vacanza. La scelta di partire, in questi giorni, è più che mai azzeccata visto che avremo la canicola africana che farà esplodere l’anticiclone.Dal cuore delle bollenti terre sahariane l’anticiclone Scipione si prepara infatti ad investire il nostro Paese con il suo carico di stabilità e soprattutto di aria davvero molto calda. L’arrivo di questo nuovo flusso di aria calda si rivelerà più potente addirittura di Hannibal.

Così le temperature schizzeranno alle stelle e potremo avere anche valori oltre i 40°C in diverse città italiane. . Dopo i primi segnali dell’avanzamento di Scipione, attesi per Mercoledì 1 Giugno al Sud e sulle due Isole maggiori, un ulteriore affermazione del nuovo anticiclone africano avrà luogo da Giovedì 2 Giugno, dunque proprio in concomitanza della festa della Repubblica. Gli unici disturbi nel corso del giovedì quindi saranno solamente degli isolati temporali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, mercoledì con il primo assaggio di Scipione: temperature alle stelle

Quindi sull’Italia nelle prossime 24 ore saranno attese condizioni generalmente soleggiate su tutta la penisola. L’anticiclone africano, che ha inaugurato questa settimana, inizierà ad espandersi coinvolgendo gran parte delle regioni. Quindi anche nel corso di questo mercoledì avremo una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità prevalente su gran parte d’Italia e temperature in generale aumento. Scopriamo quindi cosa ci riserverà questo mercoledì sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia, fin dal mattino, avremo una giornata in prevalenza stabile e soleggiata. Solamente sui rilievi delle Alpi ci sarà una generale variabilità diurna pronto ad estendersi anche sulle zone prealpine. Qui inoltre si potranno scatenare degli acquazzoni e temporali. Le temperature saranno in generale aumento, con massime che oscilleranno dai 27 ai 30 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un anticiclone in rinforzo e che quindi garantirà anche qui una giornata all’insegna della stabilità. Quindi su tutte le regioni avremo tanto sole ed un cielo generalmente sereno. Anche qui avremo temperature in rialzo, con massime che andranno dai 29 ai 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una pressione nordafricana che si farà sentire maggiormente. Qui infatti Scipione inizierà a battere i primi colpi, garantendo un mercoledì stabile e con il sole pronto a scaldare tutta la giornata. Quindi avremo stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Le temperature, ovviamente, aumenteranno anche qui con massime pronte ad oscillare dai 28 ai 30 gradi.