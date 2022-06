Mediaset, rivoluzione in corso: almeno 3 addii sono pesantissimi!

A Mediaset è tempo di bilanci e pertanto di addii e nuovi ingressi: tre uscite di scena clamorose e nuove innesti per la TV

La rete del Biscione punta sempre più in alto, ma deve anche guardare con un occhio alla concorrenza che non è mai facile da domare. Intanto, a fine stagione ed inizio di un’altra è tempo di mettere i risultati sul piatto di una bilancia.

Mediaset conta un’innumerevole carnet di conduttori che da anni prestano il loro servizio per la rete del Biscione, ma non tutto è destinato a durare per sempre. Basti pensare che lo scorso anno la TV ha dovuto salutare Alessia Marcuzzi dopo 25 anni di carriera, anche se le cose sembrano essersi sistemate e la conduttrice pronta a tornare, ma tra le braccia di Mamma Rai. Per molti degli addii la storia andrà proprio uguale a quella della conduttrice romana, con altre reti già pronte a fiutare il successo.

È tempo di tirare le somme tra gli autori e produttori di Mediaset che si possono dire soddisfatti, almeno in parte, della stagione appena trascorsa e sperano in meglio con l’avvento dell’estate in cui proporranno tanti nuovi format.

Addii e nuovi ingressi: Mediaset pronta a tirare le somme

Tanti programmi ed altrettanti conduttori, la rete del Biscione tirando le somme ha deciso anche il futuro di alcuni dei suoi lavoratori più affezionati. La prima notizia arcinota è quella dell’uscita di scena di Filippo Bisciglia che quest’estate con ogni probabilità resterà ai box visto e considerato che Temptation Island non si farà. Destino simile anche per Nicola Savino che chiuderà la sua carriera a Mediaset con l’esperienza da opinionista all’Isola dei Famosi: la produzione è rimasta, infatti, molto insoddisfatta di Back To School. Argomento molto complesso è quello del contratto da risolvere di Barbara d’Urso, da anni al servizio della rete del Biscione, ed in ottimi rapporti con i vertici, almeno fino a poco tempo fa.

Chi potrebbe dire addio è anche Belen Rodriguez alla sua unica -e ultima?- esperienza a Le Iene in compagnia di Teo Mammucari. Neppure Roberto Giacobbo andrà più in onda con Freedom e Tiki Taka, con ogni probabilità, dovrà trovarsi un nuovo pilota perché Piero Chiambretti è sempre più vicino alla porta d’uscita.