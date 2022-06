Maria De Filippi ha deciso: il nuovo tronista di Uomini e Donne arriva dall’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore Maria De Filippi ha scelto il tronista per la nuova edizione di Uomini e Donne: il protagonista arriverà dall’Isola dei Famosi.

A breve si concluderà l’ultima stagione di Uomini e Donne, dopo la scelta di Luca Salatino, adesso i telespettatori aspettano solamente la scelta di Veronica Rimondi. Andiamo quindi a vedere chi sarà il nuovo tronista scelto da Maria De Filippi.

Maria De Filippi è pronta a chiudere l’ultima stagione di Uomini e Donne. Nonostante ciò la conduttrice è a lavoro per la nuova edizione del dating show. Infatti Maria avrebbe scelto già il nuovo tronista, con la scelta che sarebbe ricaduta proprio su Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen di Pietro, infatti, sta stupendo tutti nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi, attirando tanto consenso da parte del pubblico.

A riportare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Nuovo Tv. Stando a quanto riportato dal settimanale, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi sull’ormai ex naufrago di Ilary Blasi. La regina di Canale 5 avrebbe quindi scelto Alessandro per la sua simpatia e solarità, che come già anticipato sta piacendo tantissimo ai telespettatori. Il figlio di Camen Di Pietro non è fidanzato e più volte si è dovuto scontrare con la gelosia della popolare soubrette calabrese. Anche durante la trasmissione, la madre non ha mai gradito le avances nei confronti del figlio. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, Alessandro Iannoni è il prossimo tronista? La scelta di Maria De Filippi

Nella prossima edizione di Uomini e Donne, quindi, il grande protagonista potrebbe essere proprio Alessandro Iannoni, che ha stupito tutti durante l’Isola dei Famosi. Questa di sicuro è una proposta che l’ex naufrago non può rifiutare per far decollare la sua carriera in televisione. Inoltre sono davvero poco le personalità in grado di dire ‘no’ alla moglie di Maurizio Costanzo.

Da sempre Maria De Filippi è sinonimo di successo per quanto riguarda il mondo televisivo. Inoltre il ventenne di recente ha scelto di non accettare il prolungamento del reality show per dedicarsi allo studio. Attualmente infatti Iannoni è iscritto alla Facoltà di Economia e Finanza presso l’Università LUISS, tra gli istituti privati più prestigiosi e facoltosi della Capitale. Più volte, sul piccolo schermo, Carmen Di Pietro ha ribadito che il suo ‘bambino’ deve finire gli studi prima di dedicarsi alla carriera televisiva.