Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, l’epilogo: il vero motivo per cui si sono lasciati

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié c’è sempre stato l’occhio vigile di papà Franco che non è mai piaciuto alla principessa etiope e viceversa

La coppia nata tra tanti maremoti all’interno del GF Vip è naufragata poco dopo ed il papà del nuotatore ci aveva visto lontano, pertanto i due non sono durati. Il vero motivo della fine della relazione, fin qui, non è mai stato noto.

Tra Manuel e Lulù non mettere il dito, ma Franco Bortuzzo è entrato a gambe tese nel loro rapporto. Che tra la principessa etiope ed il papà del nuotatore non corresse buon sangue era evidente ancor prima che i due potessero frequentarsi meglio fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, ma la sorella della vincitrice del reality show ha deciso comunque di darsi qualche pizzico sulla pancia per l’amore di Manuel.

Come tutti sanno, questo non è bastato perché ormai da tempo, Lulù e Manuel non stanno insieme dopo un comunicato da parte del nuotatore per l’ANSA in cui ha annunciato la fine della relazione dei due. I diretti non hanno mai detto qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma Lulù Selassié aveva già parlato di Franco Bortuzzo.

Una visita ha rovinato il rapporto tra Lulù e Manuel: cos’è successo

A far chiarezza su quanto accaduto, dopo mesi, ci ha pensato la pagina Instagram thepipol_tv che scrive: “Un giorno Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza. Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio. Intervengono altre persone, testimoni di un dialogo fortissimo che lascia storiato anche lo stesso Manuel, una volta uscito dalla faticosa seduta”.

Al lungo post su Instagram si aggiunge la risposta per niente docile del nuotatore che risponde a tono: “Quanto ve piace dì stron**te, buon lavoro, di me**a”.