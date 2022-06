Gustavo Rodriguez in ospedale: le condizioni del papà di Belen – FOTO

Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, è finito in ospedale e l’apprensione da parte dei fan della famiglia è stata tanta

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è finito in ospedale e la preoccupazione della famiglia è stata tanta, così come quella dei fan. Gli aggiornamenti sui social fanno sapere delle attuali condizioni del padre.

Gustavo e Jeremias Rodriguez hanno passato un lungo tempo insieme all’Isola dei Famosi, il necessario per farsi conoscere e poi abbandonare, almeno per quel che riguarda Jeremias. Gustavo ha provato a rimanere da solo in Honduras, ma poco tempo dopo è stato eliminato dai telespettatori in nomination.

Ad ogni modo, nel rapporto padre-figlio hanno avuto modo di farsi conoscere -non senza rumorose polemiche- e portare in TV contenuti interessanti. A sostegno dei due uomini di casa c’erano Belen, Cecilia e Veronica Cozzani, madre dei tre splendidi figli e moglie di Gustavo. È proprio grazie a lei che emergono novità sullo stato di salute dell’ormai ex naufrago.

Gustavo Rodriguez ricoverato in ospedale: le sue condizioni attuali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Soltanto poche ore fa, Veronica Cozzani, mamma di Belen, Cecilia e Jeremias ha pubblicato una foto su Instagram con Gustavo Rodriguez ricoverato in ospedale, ma perfettamente cosciente in quanto intento a darle un bacio in testa, che ha fatto allarmare i fan affezionati della famiglia. Non è la prima volta che qualcuno reduce dall’esperienza dall’Isola dei Famosi deve sottoporsi ad interventi perché, com’è noto, la sopravvivenza in Honduras non è affatto un gioco da ragazzi, tant’è vero che i naufraghi scelti hanno un percorso di preparazione da fare prima di poter sbarcare al reality show.

Veronica Cozzani ha spiegato ai suoi follower che Gustavo ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per il colon bucato. Non è chiaro se quanto rimediato è frutto di un’estenuante esperienza all’Isola dei Famosi o qualcosa di semplicemente pregresso, ciò che è certo è che tutta la famiglia Rodriguez ha espresso grande vicinanza, a partire da Cecilia che ha ricondiviso la foto dei suoi amati genitori su Instagram.