Giulia De Lellis ricoverata in ospedale: “Non so cosa può essere stato” – VIDEO

Giulia De Lellis ha rivelato all’improvviso le motivazioni della sua momentanea assenza dai social media: è stata ricoverata in ospedale. Ecco cosa le è successo e per quale motivo è molto preoccupata per i prossimi giorni.

Da diversi giorni i fan di Giulia De Lellis sono molto preoccupati per lei. Gli ammiratori più attenti, infatti, hanno subito notato che l’influencer non condivideva più contenuti insieme al suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta. Anche lui ha tenuto pochissime foto che la ritraggono insieme a Giulia, e quindi si è iniziato a sospettare che si fossero lasciati.

La De Lellis non ha voluto dare adito alle voci di un addio con l’erede della dinastia Beretta. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, fra Giulia e Carlo ci sarebbe davvero la prima crisi, ma la coppia dovrebbe essere in grado di superare anche questo. Nel corso di un video, però, l’influencer ha rivelato all’improvviso perchè era scomparsa dai social.

Perchè Giulia De Lellis è finita in ospedale: il racconto

Giulia De Lellis ha spiegato di essere finita in ospedale a seguito di una reazione allergica che la preoccupa molto. Ha spiegato di avere diverse intolleranze ed allergie ad alcuni alimenti, ma è sicura che nella serata del 31 maggio non ha toccato nessun alimento che avrebbe potuto farla stare così male da avere bisogno della flebo.

Giulia De Lellis è rimasta in osservazione in ospedale per tutta la notte, ed è tornata a casa nel pomeriggio del primo giugno. Si è mostrata ai suoi fan completamente struccata e con il volto ancora gonfio. Ha voluto anche scherzare riguardo alle sue labbra, sostenendo che i “canotti in stile Valeria Marini” alla fine poi non le dispiacerebbe affatto averli.

La vacanza dell’influencer: con lei c’è il fidanzato Carlo!

Giulia De Lellis, dopo il ricovero in ospedale, ha spiegato di avere in programma una bella vacanza a cui tiene molto. Durante il ricovero, però, le hanno somministrato il cortisone, ed adesso ha paura di non potersi esporre al sole e dover rimanere bianca come un lenzuolo. Nella serata del primo maggio, infatti, è stata avvistata all’aeroporto milanese Malpensa.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha mostrato una foto che ritrae Giulia De Lellis in partenza per una destinazione sconosciuta. Con lei c’è il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Questo è un segnale molto chiaro che, anche se fra i due ci fosse stata la prima crisi di coppia, c’è sicuramente la voglia di continuare a stare insieme.

Questo il video con il racconto del ricovero in ospedale di Giulia De Lellis, che inizia dopo le prime due immagini:

Ecco la foto di Giulia De Lellis che sarebbe stata copiata da quella molto simile di Kendall Jenner, che si può vedere cliccando qui.