Giancarlo Magalli, ricovero in ospedale e tanta paura: le condizioni di salute del conduttore

Grande spavento per Giancarlo Magalli che è statoo ricoverato d’urgenza in ospedale. Andiamo a vedere le condizioni del conduttore Rai.

Uno spiacevole inconveniente ha colpito lo storico presentatore Rai, che è corso in ospedale per il ricovero. Scopriamo quindi cosa è successo a Giancarlo Magalli e come sta adesso dopo la corsa nel nosocomio.

Dopo l’esperienza con Milly Carlucci nella trasmissione ‘Il Cantante Mascherato‘, Giancarlo Magalli è leggermente sparito dai radar. Ora però è tornato sulla bocca di tutti a causa di un ricovero in ospedale. Infatti come si legge sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, il presentatore ha dovuto affrontare un inconveniente. A rivelarlo ci ha pensato Giancarlo in persona nel corso dell’intervista, in cui ha affermato di essere stato ricoverato per diversi giorni.

Sulle pagine del settimanale il conduttore ha rivelato di aver contratto una fastidiosa infezione che ha dovuto curare, anche se al momento non ha ancora voluto rivelare la reale causa del ricovero. L’ex volto de I Fatti Vostri ha però assicurato che ha curato il suo problema e che oggi, per fortuna, sta meglio. Rientrato nella sua abitazione, Magalli è subito tornato a lavoro, scrivendo tre nuovi quiz che ha poi proposto in Rai. Adesso quindi lo storico conduttore sta aspettando un riscontro per capire se questi progetti si concretizzeranno e potrà così tornare in tv.

Giancarlo Magalli ricoverato per un’infezione: adesso sta bene ed è pronto a tornare

L’ultimo show condotto da Giancarlo Magalli è stato Una parola di troppo, andato in onda su Rai Due nell’autunno 2021. Sfortunatamente lo show non ha avuto un grande successo e dopo pochi mesi è stato chiuso per i bassi ascolti. Adesso Magalli, visto di recente pure a Don Matteo accanto a Raoul Bova, non esclude inoltre un suo ipotetico arrivo a Ballando con le Stelle. Quindi dopo Il Cantante Mascherato, Giancarlo potrebbe abbracciare nuovamente Milly Carlucci per poter partecipare al dancing show.

Adesso però l’acerrimo nemico di Adriana Volpe è pronto a volare in America per trascorrere le vacanze in compagnia delle figlie Manuela e Michela. Questa sarà un’occasione per il conduttore di recuperare il tempo perduto con le figlie, nate da due relazioni differenti. La primogenita Manuela è il frutto del primo matrimonio con Carla mentre Michela, arrivata nel 1994, è nata dal legame con Valeria.