GF Vip, protagonista assoluto finisce in ospedale: fan preoccupati – FOTO

Un protagonista assoluto del GF Vip è finito in ospedale ed ha voluto condividere la sua esperienza con in fan. In particolare, ha voluto porre l’accento su quanto è successo a lui, facendo una riflessione molto profonda.

Durante l’ultima edizione del GF Vip 6 c’è stata una frase che ha colpito molti spettatori. Il conduttore Alfonso Signorini, mentre parlava in collegamento con Katia Ricciarelli, usò l’intercalare “per il tempo che ancora mi rimane“, facendo preoccupare subito il pubblico. Come lui stesso ha raccontato più volte, ha lottato con una brutta malattia.

Proprio mentre dirigeva due giornali insieme, faceva radio e conduceva un programma in televisione, la leucemia gli piombò all’improvviso addosso. Signorini ha aggiunto: “Grazie a Dio ce l’ho fatta. Ho cambiato prospettiva ed ho capito che il senso della vita non è il credere nel ‘per sempre‘ ma credere nel ‘per ora‘“.

GF Vip, il racconto del protagonista finito in ospedale

Quando mercoledì 1 giugno è uscita, come di consueto, la nuova copia del magazine Chi in edicola, i lettori si sono trovati un editoriale del tutto inaspettato. Il direttore Alfonso Signorini ha voluto raccontare nelle prime pagine del settimanale la sua ultima avventura in ospedale, pubblicando anche una foto con il team che si è preso cura di lui.

Alfonso Signorini non ha voluto parlare del problema di salute che lo ha portato in ospedale, e non ha voluto neanche dargli un nome. Ha voluto spiegare quello che gli è successo quando, mentre aspettava solo e preoccupato l’anestesia, è successo qualcosa che gli è parsa come una tenera carezza. Una dottoressa, infatti, gli si è avvicinata.

Cosa è successo ad Alfonso Signorini: il racconto

Il conduttore del GF Vip 7, mentre era in ospedale, ha ricevuto molti complimenti da parte della dottoressa, che lo ha ringraziato per la compagnia che gli ha fatto con il suo lavoro. Ha aggiunto che i suoi editoriali su Chi gli tenevano compagnia ogni settimana, e quindi lo ha voluto ringraziare. Signorini ha contraccambiato dedicandole un intero editoriale.

Alfonso Signorini ha voluto anche porre l’attenzione su quello che lui definisce un mondo parallelo al nostro, quello degli ospedali. Ha spiegato che ha trovato tante brave persone di cui, purtroppo, si parla troppo poco. Il conduttore del GF Vip ha visto medici pieni di entusiasmo e passione, che lo hanno fatto uscire più “ricco” dall’ospedale.

Ecco l’articolo integrale scritto da Signorini sul numero di Chi uscito il primo giugno con la foto dei medici che si sono presi cura di lui: