Eva Henger, nuova operazione: non era programmata, come sta

Eva Henger ha avuto una nuova operazione nell’ospedale di Roma dove ormai è ricoverata da diversi giorni. Ecco cosa ha raccontato la soubrette in una diretta televisiva dove è intervenuto anche il suo dottore.

Come Barbara D’Urso ha raccontato più volte, c’è un rapporto molto particolare che la lega ad Eva Henger. Soprattutto per questo motivo, la soubrette ha fatto dei lunghi collegamenti, a cui spesso ha partecipato anche il marito, raccontando come procedeva il recupero dopo l’incidente stradale in Ungheria.

Eva Henger, infatti, dopo essere stata ricoverata subito in Ungheria, è stata trasferita insieme al marito all’Ospedale Parioli di Roma. Qui ha subito un’operazione al piede: parlando a Pomeriggio Cinque, i medici si sono detti subito speranzosi di poterla rivedere camminare entro un mese. Oggi però è arrivata la notizia di una nuova operazione per Eva.

Eva Henger, perchè una nuova operazione? I motivi

Quando si è aperto il collegamento con l’ospedale, Barbara D’urso ha subito espresso il desiderio che questo intervento possa davvero essere l’ultimo per la pornodiva. Il dottor Lorenzetti, che ha partecipato all’intervista, ha confermato: si tratta dell’ultima operazione per Eva Henger. Fra qualche giorno incomincerà la riabilitazione per camminare.

Il dottor Lorenzetti ha spiegato che questa ulteriore operazione si è resa indispensabile a causa dell’infezione che ha sviluppato al braccio subito dopo l’incidente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo, ma la Henger si è mostrata sorridente ed ha detto di sentirsi molto bene e di aver dormito qualche ora dopo l’intervento.

Eva Henger incontra la nuora: la sua reazione

In studio a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso aveva invitato di proposito Guendalina Tavassi. Suo fratello Edoardo, dopo alcuni tira e molla, sembra che si stia avvicinando molto a Mercedesz, la figlia di Eva. Guendalina, scatenata, si è detta contenta di poter incontrare la sua suocera, ed ha anche scherzato a riguardo con la Henger.

Eva Henger si è mostrata divertita dal flirt che sta vedendo nascere a L’Isola dei Famosi fra sua figlia Mercedez ed Edoardo Tavassi. Non ha voluto aggiungere una parola di più, ma è parso evidente che faccia il tifo per sua figlia, qualsiasi cosa faccia. Ha colpito, però, che durante la diretta del 30 maggio proprio Mercedez non abbia chiesto della madre.

