Antonino Spinalbese torna a sorridere: all’orizzonte c’è una nuova fiamma. Chi è lei – FOTO

Anche per Antonino Spinalbese torna il sereno con una nuova fiamma all’orizzonte: lei viene direttamente da Pechino Express

Dopo la rottura con Belen, l’hairstylist di Milano si è dedicato molto a sé stesso ed alla sua carriera, lasciandosi libero di andare e senza freni sui social dove ha raccontato molto di sé: adesso la paparazzata fa emergere un nuovo dettaglio.

Indubbiamente Antonino Spinalbese è passato al gossip per la sua storia con Belen Rodriguez da cui ha avuto anche la sua primogenita, Luna Marì, sorella di Santiago. Dopo la rottura della coppia, i due non si sono visti spesso, ma l’hairstylist di Milano ha sempre fatto il possibile per essere un padre presente per la sua piccola. Nel frattempo, però, ad incrinare i rapporti ci ha pensato anche il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen che ha fatto sognare i fan.

Di certo Spinalbese non se n’è stato con le mani in mano a guardare gli altri, si è occupato in grande scala del suo lavoro e della sua stessa persona, espandendosi anche sui social e lasciandosi andare raccontando un po’ di sé.

Antonino Spinalbese e Helena Prestes stanno insieme? La paparazzata inequivocabile

Poche ore fa, il magazine Chi ha pubblicato la foto della copertina del nuovo numero in edicola con le principali notizie della settimana. Tra queste, oltre Harry e Meghan, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino e Bobo Vieri, c’è spazio anche per scambi affettuosi tra Antonino Spinalbese e l’ex concorrente di Pechino Express Helena Prestes. Da chi li conosce bene, sembrerebbe che i due siano molto affiatati e stiano facendo sul serio, non si tratta di qualcosa di poco conto, tutt’altro. Certo è che avere come ex fidanzata Belen Rodriguez non è semplice e Antonino un po’ ha vissuto con questo spirito sulla spalla, fin quando non ha trovato quella che sembra essere la persona giusta.

Finalmente il lieto fine arriva anche per l’hairstylist? Ciò che è chiaro è che con la showgirl argentina non ha più niente da condividere, se non la genitorialità di Luna Mari.