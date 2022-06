Anticipazioni Uomini e Donne, c’è la scelta di Veronica: Tina Cipollari saluta tutti

Uomini e Donne si avvia verso la conclusione e con essa la scelta di Veronica Raimondi oltre ai saluti di Tina Cipollari: tutte le anticipazioni

L’ultima tronista rimasta ha fatto la sua scelta nota a tutti che oggi andrà in onda con un momento molto commovente, come succede di consueto. A ciò si aggiungeranno i saluti finali di Tina Cipollari.

Con l’ultima scelta del Trono Classico, Uomini e Donne giunge al termine. La settimana del dating show sta arrivando alla sua fase finale e con questa si andranno a chiudere la maggior parte delle questioni in sospeso ed a fare gli onori di casa, oltre Maria De Filippi ci penserà Tina Cipollari, la bionda opinionista ne approfitterà per togliersi qualche altro sassolino dalla scarpa.

In particolare, l’amica e collega di Gianni Sperti darà il suo saluto al pubblico, approfittando per ringraziare tutta la produzione del dating show, ma prenderà l’occasione per porgere i suoi cordialissimi saluti a coloro che hanno animato anche quest’edizione del programma: Pinuccia, Gemma Galgani, Biagio, ma soprattuto l’ultimo fotografo arrivato al dating show per provocarla.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Veronica Raimondi è Matteo

Veronica Raimondi è arrivata ad Uomini e Donne con le idee ben chiare e precise, tant’è vero che il suo Trono è durato meno di quello dei suoi colleghi, Matteo Ranieri e Luca Salatino che hanno scelto rispettivamente Valeria Cardone e Soraia. La tronista è sempre stata molto decisa sul suo percorso e sapeva perfettamente cosa cercava che ha poi trovato nel suo corteggiatore Matteo. In primis, Veronica chiamerà in studio Andrea per ripercorrere la strada fatta insieme con i tipici video editati dalla produzione, per poi dirgli che non è lui la sua scelta.

Quando sarà il turno di Matteo, invece, ci sarà un momento molto commovente per i due in cui la tronista farà capire al corteggiatore che è lui il ragazzo con cui vuole uscire al di fuori del programma e proseguire con la loro frequentazione. Bisogna soltanto attendere di vederli insieme fuori dal dating show, più vicini che mai.