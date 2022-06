Aggredita per strada! La vittima è la compagna di una star di Sanremo: “Sto ancora tremando”

Terribile episodio per la compagna di una delle star dell’ultima edizione del Festival di Sanremo che, ancora incredula, racconta di quanto accaduto

Sembra surreale il solo pensiero, ma l’aggressione che la fidanzata di una delle star dell’ultimo Festival di Sanremo ha subito è soltanto la realtà. È lei stessa a raccontare ai suoi follower quanto accaduto.

Un aggressione dal motivo futile, probabilmente una tentata rapina che è andata peggio di quanto si potesse pensare. La compagna di Fabio Rovazzi è stata vittima di un vile gesto raccontato da lei stessa per cui è ancora incredula. Nelle scorse ore, infatti, mentre si trovava per strada due uomini l’hanno accerchiata e le hanno strappato il telefono di mano.

Fabio Rovazzi è molto conosciuto al mondo dello spettacolo, al di là della collaborazione con Fedez e Gianni Morandi è stato protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo in cui ha condotto uno speciale insieme ad Orietta Berti collegandosi ogni sera con ospiti direttamente dalla MSC attraccata al porto. Oltre la carriera, il cantante ha trovato la fortuna anche in amore con Karen Casiraghi, nota influencer.

Karen Casiraghi aggredita: la compagna di Fabio Rovazzi racconta tutto sui social

L’aggressione subita nella serata di martedì 31 maggio da Karen Casiraghi, compagna di Fabio Rovazzi e nota influencer ha dell’incredibile. È lei stessa a raccontare sui social com’è successo: “Venti minuti fa mentre tornavo a casa dopo una visita medica due uomini mi hanno aggredita, mi hanno lanciata a terra e strappato il telefono dalle mani (io lo stavo usando per orientarmi)”. Forte lo spavento per Karen che racconta dettagliatamente quanto accaduto: “Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero di nuovo, stavolta magari per farmi del male”.

L’influencer attualmente non ha più il suo telefono, ma servirà a ben poco ai delinquenti viste le moderne tecnologie per cui uno smartphone va immediatamente in blocco. Tuttavia, Karen ci tiene ad avvisare: “Avviso tutti i miei amici che se non rispondo al telefono è per questo motivo. Non mi era mai successa una cosa simile. Sto ancora tremando”.